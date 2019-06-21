HABER /  GÜNCEL

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili 7 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

Anadolu Ajansı
Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili 7 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

Ağrı'da bayram ziyaretine gittiği dedesinin köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin 7 kişi hakkında "kasten öldürme"den ağırlaştırılmış müebbet, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"dan 14'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin 7 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 14'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Kent merkezinde yaşayan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin 15 Haziran 2018'de bayram ziyareti için gittikleri Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan kızları Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianame, Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, baba Aydemir'in tutuklu bulunan kuzeni M.A.A'nın da aralarında olduğu 7 sanık hakkında "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "iştirak halinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 14'er yıla kadar hapis cezası verilmesi isteniyor.

Sanıkların yargılanmasına 20 Eylül'de başlanacak.

Olayın geçmişi
Ağrı'da 15 Haziran 2018'de Ramazan Bayramı dolayısıyla ailesiyle dedesine ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in bulunması için çalışma başlatılmıştı.

Çalışmalar kapsamında ekiplerce bölgedeki dere yatakları, sazlık alanlar, otla kaplı araziler, köydeki metruk yapılar, tandır evleri, ahır ve çocuğun gidebileceği bütün alanlar, kadavra köpekleri de kullanılarak aranmıştı.

Leyla Aydemir'in cesedi, kaybolduktan 18 gün sonra köye 2 kilometre mesafede, kent merkezine giden yolun yakınında, akarsu kenarındaki ağaçların arasında bulunmuş, vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan Aydemir'in cenazesi, Bezirhane köyünde defnedilmişti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Sel paniği! E-5 Karayolu iki yönlü trafiğe kapandı
Sel paniği! E-5 Karayolu iki yönlü trafiğe kapandı
Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi açıklaması
Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi açıklaması
ABD İHA'sını vurmuştu! İran enkaz fotoğraflarını yayınladı
ABD İHA'sını vurmuştu! İran enkaz fotoğraflarını yayınladı
HDP'den Abdullah Öcalan'ın seçim çağrısıyla ilgili son dakika açıklama
HDP'den Abdullah Öcalan'ın seçim çağrısıyla ilgili son dakika açıklama
Binali Yıldırım: Türkiye'ye ayar vermeye çalışanlara en güzel cevabı millet vermiştir
Binali Yıldırım: Türkiye'ye ayar vermeye çalışanlara en güzel cevabı millet vermiştir
İYİ Parti’den İstanbul için uyarı: İptale dönük bir tavır içine girebilirler
İYİ Parti’den İstanbul için uyarı: İptale dönük bir tavır içine girebilirler
ÖNCEKİ HABERLER
Konut sektöründe yenilebilir enerji şart
Konut sektöründe yenilebilir enerji şart
PİAR seçim anket sonuçları İstanbul seçimi kim alır son durum?
PİAR seçim anket sonuçları İstanbul seçimi kim alır son durum?
İstanbul seçim anketleri ORC seçim anketi kim önde son durum
İstanbul seçim anketleri ORC seçim anketi kim önde son durum
Abdullah Avcı istedi milli yıldıza teklif yapıldı
Abdullah Avcı istedi milli yıldıza teklif yapıldı
Ryan Babel'den kafaları karıştıran transfer mesajı
Ryan Babel'den kafaları karıştıran transfer mesajı
İDO 23 Haziran seçim seferleri var mı İDO sefer saatleri
İDO 23 Haziran seçim seferleri var mı İDO sefer saatleri
Öcalan'ın mektubu! Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak sözler
Öcalan'ın mektubu! Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak sözler
Erkenci Kuş 45. bölüm fragmanı
Erkenci Kuş 45. bölüm fragmanı
Yorumlar