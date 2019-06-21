Süleyman Soylu'dan Fox Muhabirine: Siz ahlaksızlığı eleştirmiyorsunuz

İççişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının karşılaşmasından sonra İsmail Küçükkaya ve Ekrem İmamoğlu'nun otel buluşmasının ortaya çıkmasını Fox muhabirine değerlendirdi. Fox muhabirinin görüntülerin ortaya çıkmasını nasıl değerlendiriyorsunuz sorusu üzerine sert yanıt verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Fox muhabiri İsmail Küçükkaya ve Ekrem İmamoğlu gizli buluşmasının ortaya çıkan görüntülerini sordu. Süleyman Soylu şu şekilde yanıt verdi:

Bir millet kandırılıyor ve bir millet aldatılıyor bu milleti kandıran ve aldatan şu anda sizin televizyonunuzda program yapan arkadaşlar. Büyükşehir Belediye Başkan Adayı sayın Valiye it diyor ve kamera kayıtları sizde. Ben size çağrıda bulundum bunları yayınlayın diye. Benimle dalga geçer gibi beni programa çağırıyor. Afedersiniz ama edep aranır hale gelmişiz. Herkes haddini bilsin. Kendi işini yapsın. Ben kendi işimi yapmaya çalışıyorum.

Soylu Fox muhabirine siz ahlaksızlığı yapanı değil ortaya çıkaranı eleştiriyorsunuz diyerek şunları kaydetti: