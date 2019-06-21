HABER /  POLİTİKA

Süleyman Soylu'dan Fox Muhabirine: Siz ahlaksızlığı eleştirmiyorsunuz

İççişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının karşılaşmasından sonra İsmail Küçükkaya ve Ekrem İmamoğlu'nun otel buluşmasının ortaya çıkmasını Fox muhabirine değerlendirdi. Fox muhabirinin görüntülerin ortaya çıkmasını nasıl değerlendiriyorsunuz sorusu üzerine sert yanıt verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Fox muhabiri İsmail Küçükkaya ve Ekrem İmamoğlu gizli buluşmasının ortaya çıkan görüntülerini sordu. Süleyman Soylu şu şekilde yanıt verdi: 

Bir millet kandırılıyor ve bir millet aldatılıyor bu milleti kandıran ve aldatan şu anda sizin televizyonunuzda program yapan arkadaşlar. Büyükşehir Belediye Başkan Adayı sayın Valiye it diyor ve kamera kayıtları sizde. Ben size çağrıda bulundum bunları yayınlayın diye. Benimle dalga geçer gibi beni programa çağırıyor. Afedersiniz ama edep aranır hale gelmişiz. Herkes haddini bilsin. Kendi işini yapsın. Ben kendi işimi yapmaya çalışıyorum.

Soylu Fox muhabirine siz ahlaksızlığı yapanı değil ortaya çıkaranı eleştiriyorsunuz diyerek şunları kaydetti: 

Görüntülerin paylaşılması için şunu söylüyorum Fatih Portakal da İsmail Küçükkaya da bu görüntüleri gördüler ve paylaşmadılar. Vatandaş gördü. Başka kaynaklardan aldılar ve gördüler. Vatandaşa karşı yapılan yanlış bir iştir. İkincisi ise hepimizi aldattınız. Bu arkadaşlar kim? İsmail Küçükkaya bütün Türk milletini aldattı. Siz ahlaksızlığın ortaya çıkarılmasını eleştiriyorsunuz. Ahlaksızları eleştirmiyorsunuz. Ahlaksızı eleştirin. İki ahlaksız var. Birisi bu toplantı içinde rakibine yanlış yapan ahlaksız öteki de bunu hazırlayan ahlaksız. Siz gidin bunları onlarla değerlendirmeye çalışın.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Saldırıdan son anda vazgeçmişti Trump'tan İran süre
Saldırıdan son anda vazgeçmişti Trump'tan İran süre
Altın fiyatları yükselişe geçti! İşte son durum
Altın fiyatları yükselişe geçti! İşte son durum
Eski Deniz Hava Üs Komutanı tuğamiral Tezcan Kızılelma'nın cezası belli oldu
Eski Deniz Hava Üs Komutanı tuğamiral Tezcan Kızılelma'nın cezası belli oldu
Deniz Türüç transfer olmak istiyor
Deniz Türüç transfer olmak istiyor
Kayseri'de aranan şüphelilere yönelik operasyon! 52 gözaltı var
Kayseri'de aranan şüphelilere yönelik operasyon! 52 gözaltı var
Siirt'te Herekol Dağı kırsalında 6 terörist etkisiz hale getirildi
Siirt'te Herekol Dağı kırsalında 6 terörist etkisiz hale getirildi
ÖNCEKİ HABERLER
Işıl Açıkkar aslen nereli hangi kanalda çalışıyor Erdoğan sorusu
Işıl Açıkkar aslen nereli hangi kanalda çalışıyor Erdoğan sorusu
Komşuda binlerce kişi meclisi kuşattı! En az 70 yaralı var
Komşuda binlerce kişi meclisi kuşattı! En az 70 yaralı var
Cuma selası ve cuma namazı arasında okunacak dua hangisi
Cuma selası ve cuma namazı arasında okunacak dua hangisi
Işıl Açıkkar kimdir aslen nereli Erdoğan'a ne sordu kriz çıktı!
Işıl Açıkkar kimdir aslen nereli Erdoğan'a ne sordu kriz çıktı!
Burak Yılmaz'dan Lecce transferi olay için sözler
Burak Yılmaz'dan Lecce transferi olay için sözler
YSK nerede oy kullanacağım 23 Haziran seçimi 2019
YSK nerede oy kullanacağım 23 Haziran seçimi 2019
Çay budama desteği ne zaman ödenecek? Bakan Pakdemirli açıkladı
Çay budama desteği ne zaman ödenecek? Bakan Pakdemirli açıkladı
MERO kimdir aslen nereli Olabilir şarkısı olay oldu MERO gerçek adı
MERO kimdir aslen nereli Olabilir şarkısı olay oldu MERO gerçek adı
Yorumlar 1 yorum