Kılıçdaroğlu'dan çok tartışılacak Demirtaş açıklaması: Haklı ne işi var...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'in tutukluluk durumuna tepki gösterdi ve "Binali Yıldırım 'Kürdistan' deyince yargı harekete geçmiyorsa Selahattin Demirtaş'ın ne işi var hapiste?" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi ve gündeme dair diğer konular hakkında Gazete Duvar'dan Özlem Akarsu Çelik'in sorularını yanıtladı.

''Demirtaş haklı''

Kılıçdaroğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın mahkemede söylediği “Ben Kürdistan dediğim için yargılanıyorum sayın Binali Yıldırım’ın da benim yanımda olması gerekirdi” sözlerine ilişkin de şu yorumu yaptı:

“Demirtaş haklı. Kürt kökenli ya da Kürt vatandaşlarımızı Ekrem Bey’e ilgi göstermesi onların hoşuna gitmiyor. Diyarbakır’a gidip ‘Kürdistan’ sözcüğünü kullanıyorlar ama Selahattin Bey aynı sözcüğü kullandığı için hapse atıyorlar.

''Hiçbir siyasetçi siyasal düşüncelerinden dolayı hapse atılmamalı"

Bu aklın, mantığın alacağı bir şey mi? Kürdistan lafını kullandı diye milletvekilini parlamentodan atıyorlar ama eski Başbakan, eski TBMM Başkanı kullandığı zaman, kendi partisinden olduğunda hiçbir şey olmuyor. İyi de o adamı niye hapse attınız? Ne işi var Selahattin Bey’in hapiste? Kaldı ki hiçbir siyasetçi siyasal düşüncelerinden dolayı hapse atılmamalı."

İBB adayı Ekrem İmamoğlu'na haksızlık yapıldığını belirten Kılıçdaroğlu, "Bu kez daha farklı oyla seçilecek. 31 Mart’ta Binali Bey’e oy veren pek çok vatandaş bu seçimde haksızlığı telafi etmek için Ekrem Bey’e oy verecek” diyen Kılıçdaroğlu “Bu seçim, elinden haksız yere mazbatası alınmış Ekrem Bey’e hakkını teslim etme seçimidir” dedi.

Oteldeki görüşmeye ilişkin tartışmalar

Kılıçdaroğlu, sözlerinin devamında İsmail Küçükkaya ile Ekrem İmamoğlu’nun ortak yayın öncesi yaptıkları görüşmenin basına servis edilmesine tepki gösterdi. “İsmail Bey’i tercih eden Binali Bey. Binali Bey ile iki kez telefonla konuştu. Ekrem Bey zaten bir basın toplantısı yapacaktı oraya gidip görüşüş. Gizli kapaklı bir görüşme değil" diyen Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"Ayıp olan o otel yönetiminin, o görüşmenin kayıtlarını servis etmiş olması. Yarın o otelde ne olacak? O otel artık müşteri açısında güven veren bir otel değil. Otel yönetiminin özür dilemesi ve istifa etmesi lazım. O otelin sahibinin de otelini kapatması lazım. Dünyanın her tarafında böyle bir rezalet olduğu zaman çıkar özür dilerler. Bu görüntüleri servis edenlerin işine son verirler."





