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Ağız kokusunu es geçmeyin! Kanser belirtisi olabilir

Ağız kokusunu es geçmeyin! Kanser belirtisi olabilir

Ağız kokusunun kanser belirtisi olabileceğini söyleyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, önemli açıklamalarda bulundu.

Ağız kokusu insan ilişkilerini etkileyen önemli bir sebeptir, ağzı kokan kişiden ziyade etrafındaki insanlar daha çok rahatsız olur. Önemli bir sağlık sorunudur.

Çoğunlukla gelip geçici olur ancak devamlı oluyorsa araştırmak ve tedavi etmek gereklidir. En sık ağızda, dilde, dişlerde ve midede bulunan problemlere bağlı oluşabilir, İş yaşamını aile hayatını ve sosyal çevreyi olumsuz etkiler.

Önceden olmayan ve sonradan ortaya çıkan devamlı kötü koku mide kanseri, karaciğer kanseri, gırtlak kanseri ve dil kökü kanseri gibi çeşitli kanserlerin belirtisi olabilir.

Uzmana görünün
Ağız kokusuna multidisipliner olarak yaklaşmak gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, “En başta Kulak Burun Boğaz Uzmanı değerlendirmede bulunmalı, bununla beraber diş hekimi ve Gastroentrolojı Uzmanı da hastayı muayene etmelidir." dedi.

ağız kokusu

Ağız kokusunun sebepleri
Ağız kokusunun kanser dışında sık görülen sebepleri ise; burnu tıkalı kişilerin ağızdan nefes almasına bağlı ağız ve boğaz bölgesinin kuruması ve bu bölgedeki bakterilerin artmasına bağlı ağız kokusu, dil kökünde biriken bakterilerin yaptığı ağız kokusu, diş ve diş etine bağlı problemler, yoğun geniz akıntısı, Boğaz enfeksiyonları, bademcik içerisinde taş oluşması, alkol- sigara -tütün kullanımı, Şeker ve böbrek hastalıkları, bazı ilaçların yan etkisi ve yetersiz sıvı alımı sayılabilir.

Ağız kokusunun tedavisi nasıl olur?
Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, ağız kokusu tedavisi konusunda şunları söyledi; “Öncelikle sebep bulunmalı bunun için çeşitli tetkikler yapılabilir. Kokunun nereden geldiği araştırılmalıdır. Eğer kokunun kaynağı saptanamamış ise kronik sinüzit enfeksiyonları, kronik bademcik enfeksiyonları, kronik mide problemleri ve kronik diş ve diş eti rahatsızlıkları teker teker kontrol edilmelidir. 

Sağlıklı insanlarda ağız kokusu nasıl giderilir?

- Bol su içilmeli
- Sigara alkol kullanımı terk edilmeli
- Her gün düzenli dişler fırçalanmalı
- Koku veren yiyeceklerden uzak durulmalı
- Diş fırçasının yumuşak yüzüyle dil fırçalanmalı
- Reflü yapan yiyeceklerden uzak durulmalı
- Uzun süre aç kalmamalı

 

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