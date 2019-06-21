İmamoğlu'ndan Başakşehir çıkışı: Söz veriyorum asla israf etmeyeceğiz

CHP'nin İstanbul Ekrem İmamoğlu, Başakşehir'in belediyeden aldığı sponsorluklar için "Belediyenin imkanlarını, parasını, sponsorluklarını, taraftarı bile olmayan ya da siyasi anlam taşıyan kulüplerin zenginleşmesi, milyon dolarlık sözleşme yapması için İstanbul adına söz veriyorum ki asla ve asla israf etmeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

CHP İstanbul Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, amatör spor kulübü temsilcileriyle bir araya geldi. İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada İBB'den aldığı destekle dikkat çeken Medipol Başakşehir hakkında konuştu.

"Siyasetin sporda ne işi var?"

Belediyenin imkanlarını, parasını, sponsorluklarını, taraftarı bile olmayan ya da siyasi anlam taşıyan kulüplerin zenginleşmesi, milyon dolarlık sözleşme yapması için İstanbul adına söz veriyorum ki asla ve asla israf etmeyeceğiz. Siyaseti, partizanlığı sporun içine bile sokanların o sürecinden bu şehrin her damarını kurtaracağız. Siyaseti söküp atacağız. Siyasetin sporda ne işi var? Allah'ınızı severseniz. Sporu siyasetin içine sokunca daha iyi gol mü atılıyor, daha hızlı mı koşuluyor?"