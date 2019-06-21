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Türkiye sondaj yaptıkça Yunanistan çıldırıyor! Çipras AB'yi işe katıp tehdit etti

Türkiye sondaj yaptıkça Yunanistan çıldırıyor! Çipras AB'yi işe katıp tehdit etti

TÜRKİYE'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerini AB gündemine taşıyan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, bu kez 'bedeli olacak' diyerek tehdit etti.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen AB zirvesinde, Türkiye'nin sondaj faaliyetleri 'illegal' olarak değerlendirildi ve liderler 'uygun karşılık verme' yönünde tutumlarını açıkladı.

AB zirvesinin ardından gazetecilere açıklama yapan Yunanistan Başbakanı Çipras da, "Türkiye'nin saldırganlığında artış var, bu sadece Türkiye'nin Yunanistan ve Kıbrıs ile ilişkisinde gözlemlediğimiz bir şey değil, aynı zamanda ABD gibi önemli ülkelerle ve Avrupa ile de yaşanıyor" dedi.

Bazı sonuçlarla karşılaşacak

AB'nin Türkiye'ye artan saldırgan tutumu nedeniyle açık bir mesaj verdiğini de söyleyen Çipras, bu tutumunda ısrar etmesi halinde Ankara'nın 'bazı sonuçlarla karşılaşacağını' da belirtti.

AB liderlerine kınama çağrısı 

Ancak Yunanistan lideri, Ankara ile diyalog kanallarını açık tutmak istediklerini vurguladı. Çipras, bu hafta Türkiye’nin sondaj faaliyetlerine karşılık AB’den yaptırım talep edebileceklerini söylemişti. Çipras, daha sonra AB liderlerine çağrıda bulunarak ‘Türkiye’nin illegal faaliyetlerinin açık bir şekilde kınanması gerektiğini’ vurgulamıştı.

Ne oldu?

Türkiye ve Kıbrıs arasında Akdeniz'deki doğalgaz kaynaklarının paylaşımı konusunda uzun süredir anlaşmazlık yaşanıyor. Kıbrıs, bölgenin kendi karasuları içinde olduğunu iddia ederek sondaj faaliyetlerinin egemenlik haklarını çiğnendiğini savunuyor. Türkiye ise aksini öne sürüyor ve sondaj gemisiyle arama çalışmalarına devam ediyor. Ankara dün bölgeye ikinci sondaj gemisini de gönderdi.

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