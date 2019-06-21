Dev final öncesi Fenerbahçe taraftarına müjde

Fenerbahçe Beko taraftarının Anadolu Efes deplasmanına gidememe cezası TBF Tahkim Kurulu tarafından ertelendi.

Fenerbahçe Beko taraftarlarının, bu akşam Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak final maçına gidilmesine onay çıktı. Fenerbahçe Beko taraftarlarının Anadolu Efes deplasmanına gidememe cezası, TBF Tahkim Kurulu tarafından ertelendi.

Bu akşam 20.00'da oynanacak maça sarı-lacivertli taraftarlar Sinan Erdem Spor Salonu'nda olacak.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

''Erkek Basketbol Takımımızın, bu akşam deplasmanda Anadolu Efes ile oynayacağı final serisi yedinci maçı için, aldığımız seyircisiz oynama cezasına kulübümüzün yaptığı itiraz Tahkim Kurulu tarafından değerlendirilmiş ve cezanın ertelenmesine karar verilmiştir.

Anadolu Efes maçında deplasman tribünü bilet satışı, az sonra başlayacaktır. Mücadele için kişi başı satın alınabilecek bilet sayısı 1 (bir) olarak belirlenmiştir.''