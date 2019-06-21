Fenerbahçe ikinci bombayı patlatıyor! Yıldız golcünün menajeri İstanbul'da

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Alman golcü Max Kruse'nin menajeri sarı-lacivertli yönetimle son detayları konuşmak için İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe, Kolarov'dan sonra ikinci bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Werder Bremen'den ayrılan ve şu anda bonservisi elinde olan Alman futbolcu Max Kruse transferiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Alman golcü Max Kruse'nin menajeri Ersin Akan, transferdeki son detayları konuşmak için bugün İstanbul'a geldi ve Ali Koç'la bir görüştürme gerçekleştirecek. Kruse ile 3 yıllık sözleşme imzalamak isteyen Fenerbahçe'nin önündeki tek engel Eintracht Frankfurt. Çünkü Alman kulübü de Kruse'nin peşinde.

Önce paylaştı sonra sildi

Ersin Akan, sosyal medyadan İstanbul'a doğru yola çıktığını gösteren paylaşımı bir süre sonra sildi.

10 numaralı formayı sordu

Bundan önce 10 numaralı formayı giyen Max Kruse, Fenerbahçeli yetkililere takımda 10 numaralı formanın boşta olup olmadığını sordu.

Max Kruse kimdir?

Kariyerine Werder Bremen altyapısında başlayan Max Kruse sırasıyla St. Pauli, Gladbach, Wolfsburg ve son olarak yine Bremen formaları giydi. Bu sezon Bundesliga'da 31 maça çıkan Max Kruse, 11 gol 10 asistlik performans sergiledi.

