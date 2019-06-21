HABER /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe ikinci bombayı patlatıyor! Yıldız golcünün menajeri İstanbul'da

Fenerbahçe ikinci bombayı patlatıyor! Yıldız golcünün menajeri İstanbul'da

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Alman golcü Max Kruse'nin menajeri sarı-lacivertli yönetimle son detayları konuşmak için İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe, Kolarov'dan sonra ikinci bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Werder Bremen'den ayrılan ve şu anda bonservisi elinde olan Alman futbolcu Max Kruse transferiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Alman golcü Max Kruse'nin menajeri Ersin Akan, transferdeki son detayları konuşmak için bugün İstanbul'a geldi ve Ali Koç'la bir görüştürme gerçekleştirecek. Kruse ile 3 yıllık sözleşme imzalamak isteyen Fenerbahçe'nin önündeki tek engel Eintracht Frankfurt. Çünkü Alman kulübü de Kruse'nin peşinde.

Önce paylaştı sonra sildi
Ersin Akan, sosyal medyadan İstanbul'a doğru yola çıktığını gösteren paylaşımı bir süre sonra sildi. 

10 numaralı formayı sordu
Bundan önce 10 numaralı formayı giyen Max Kruse, Fenerbahçeli yetkililere takımda 10 numaralı formanın boşta olup olmadığını sordu. 

Max Kruse kimdir?
Kariyerine Werder Bremen altyapısında başlayan Max Kruse sırasıyla St. Pauli, Gladbach, Wolfsburg ve son olarak yine Bremen formaları giydi. Bu sezon Bundesliga'da 31 maça çıkan Max Kruse, 11 gol 10 asistlik performans sergiledi.
 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Melisa Dişisağlam Eljif Elmas'ı ifşa etti Fenerbahçeliler çıldırdı
Foto Galeri Melisa Dişisağlam Eljif Elmas'ı ifşa etti Fenerbahçeliler çıldırdı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Yunanistan Başbakanı Çipras'tan Türkiye'ye skandal tehdit!
Yunanistan Başbakanı Çipras'tan Türkiye'ye skandal tehdit!
Dev final öncesi Fenerbahçe taraftarına müjde
Dev final öncesi Fenerbahçe taraftarına müjde
AB'den Türkiye'ye Doğu Akdeniz tehdidi tedbirlerimiz hafif olmayacak
AB'den Türkiye'ye Doğu Akdeniz tehdidi tedbirlerimiz hafif olmayacak
Osmangazi Köprüsü'ndeki patlama büyük paniğe yol açtı
Osmangazi Köprüsü'ndeki patlama büyük paniğe yol açtı
Süleyman Soylu'dan Fox Muhabirine: Siz ahlaksızlığı eleştirmiyorsunuz
Süleyman Soylu'dan Fox Muhabirine: Siz ahlaksızlığı eleştirmiyorsunuz
Ağız kokusunu es geçmeyin! Kanser belirtisi olabilir
Ağız kokusunu es geçmeyin! Kanser belirtisi olabilir
ÖNCEKİ HABERLER
Nerede oy kullanacağım 23 Haziran 2019 YSK sorgulama
Nerede oy kullanacağım 23 Haziran 2019 YSK sorgulama
Cinsel içerikli film kasedi! Cübbeli Ahmet Hoca'dan bomba açıklamalar
Cinsel içerikli film kasedi! Cübbeli Ahmet Hoca'dan bomba açıklamalar
23 Haziran İstanbul seçim sonuçları OPTİMAR anketi
23 Haziran İstanbul seçim sonuçları OPTİMAR anketi
Konya’da korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Konya’da korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kılıçdaroğlu'dan çok tartışılacak Demirtaş açıklaması: Haklı ne işi var...
Kılıçdaroğlu'dan çok tartışılacak Demirtaş açıklaması: Haklı ne işi var...
Cuma selası ve cuma namazı arasında okunacak dua hangisi
Cuma selası ve cuma namazı arasında okunacak dua hangisi
Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili 7 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi
Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili 7 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi
Konut sektöründe yenilebilir enerji şart
Konut sektöründe yenilebilir enerji şart
Yorumlar