Melisa Dişisağlam Eljif Elmas'ı ifşa etti Fenerbahçeliler çıldırdı
Fenerbahçeli Eljif Elmas, Melisa Dişisağlam isimli bir kullanıcıya attığı mesajla gündeme geldi.
Transfer döneminde adı Tottenham, Inter ve Atletico Madrid ile anılan Fenerbahçe'nin Makedon yıldızı Eljif Elmas, yuvadan uçmaya hazırlanırken bu kez futboluyla değil özel hayatıyla gündeme geldi.
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Melisa Dişisağlam adında bir kişi, Fenerbahçeli Elif Elmas’ın Instagram'dan kendisine attığı ‘Nasılsın?’ mesajını takipçileriyle paylaştı.
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Eljif Elmas'ın mesajının üzerine bir de 'Abla diyeceksin' notunu düşerek paylaşan Melisa Dişisağlam, Fenerbahçe taraftarlarının büyük tepkisiyle karşılaştı.
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Yaşanan bu gelişmenin ardından Melisa Dişisağlam isimli kullanıcı, gelen tepkiler üzerine Instagram ve Twitter hesaplarını kapatmak zorunda kaldı.
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