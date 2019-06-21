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Fatih Portakal'ın Öcalan mektubu yorumuna HDP'den 'işine bak' ayarı

Fatih Portakal'ın Öcalan mektubu yorumuna HDP'den 'işine bak' ayarı

İSTANBUL seçimleri arefesinde HDP cephesinde Öcalan mektup krizi yaşanırken FOX ana haber sunucusu Fatih Portakal da mevzuya dahil oldu. Portakal yaptığı yorumla HDP onursal başkanından 'işine bak' ayarı aldı.

23 Haziran İstanbul seçimine iki gün kala ortaya çıkan Abdullah Öcalan'ın 'HDP tarafsız kalsın' talebi gündeme oturmuş durumda. FOX ana haber sunucusu Fatih Portakal mektuba HDP'den gelen yanıtı twitter hesabından yorumladı ve "HDP için vesayetten kurtulma şansı da olabilir" dedi.

Fatih Portakal'ın bu yorumuna HDP onursal başkanı Ertuğrul Kürkçü twitter hesabından kısa ve öz bir yanıt verdi. Kürkçü şunu yazdı:

Fatih Portakal'ın yazdıkları
Öcalan'ın mektubu ve o mektuba gelen HDP yanıtına ilişkin Fatih Portakal şu yorumları yaptı:

-AK Parti’ye gelince yaşadıkları açmaz düştükleri durumu gösteriyor. İmralı’dan medet umar durumuna geldiler. İktidar, Demirtaş’a karşı Öcalan kartını kullanıyor. Beka söylemi ile başlayan seçim kampanyası İmralı ile noktalandı. Hazin...

-MHP yöneticilerine gelince, ya bu senaryoyu AK Parti ile birlikte şekillendirip sesini çıkarmıyor ya da olan bitenden habersiz bize bu oyun nasıl oynandı sorusunun cevabını bulmaya çalışıyorlar. Sessizlik de kabullenmektir. Susuyorlar.

-CHP & İYİparti dışardan ilgiyle izliyor olan biteni... Anlamaya çalışıyorlar.

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