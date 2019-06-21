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ADA araştırma şirketine göre 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları

ADA araştırma şirketine göre 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanlığı için İstanbullular 23 Haziran pazar günü bir kez daha sandık başına gidecek. Peki seçim anketlerine göre Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu önde? İşte son İstanbul seçim anketleri ve ADA Araştırma şirketinin seçim anket sonuçları...

İSTANBUL  seçimlerine artık sayılı günler kaldı. Milyonlarca İstanbullu 23 Haziran pazar günü bir kez sandık başına gidecek ve yeni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını seçecek. Peki seçim öncesi halkın nabzını tutan anket şirketleri ne diyor? Son İstanbul seçim anketlerine göre Binali Yıldırım mı yoksa Ekrem İmamoğlu mu önde? İşte ADA Araştırma şirketinin ve diğer anketlerin seçim sonuçları...

ADA Aarştırma
ADA Araştırma şirketinin yaptığı ankete katılanların verdiği cevaplara göre kararsızların dağıtılması sonucunda Binali Yıldırım yüzde 48,30 destek alırken, Ekrem İmamoğlu yüzde 50,64'lük oranla öne geçti.

Ankette Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar için destek yüzde 0,84 olarak belirlenirken, diğer adaylar için bu oran yüzde 0,22 seviyesinde kaldı.

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