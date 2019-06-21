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Trump'tan savaş açıklaması : İran'a saldırıyı 10 dakika kala durdurdum

Trump'tan savaş açıklaması : İran'a saldırıyı 10 dakika kala durdurdum

ABD Başkanı Donald Trump'ın, dün İran'a yönelik bir hava saldırısına onay verdiği, ancak bir süre sonra bu kararından vazgeçtiği ileri sürülmüştü. Bugün Trump da bunu doğruladı.

ABD Başkanı Donald Trump, attığı bir dizi tweetle İran'a saldırı emri verdiğini doğruladı. New York Times gazetesinin dünyaya duyurduğu haberden saatler sonra Twitter mesajları paylaşan Trump, İran'a ilk saldırıyı 10 dakika kala durdurduğunu söyledi.

150 kişi ölecek dediler durdurdum
ABD lideri açıklamasında saldırıdan neden vazgeçtiğini şöyle izah etti:

- "Pazartesi günü uluslararası sularda bir drone düşürdüler. Biz dün gece üç ayrı yerde misillemeye hazırken ben kaç kişinin öleceğini sordum. Bir generalden 150 insan cevabını aldım. Saldırıdan 10 dakika önce, durdurdum".

Saldırı orantısız olacaktı

-İran'a saldırıyı durdurdum çünkü orantısız olacaktı. İran konusunda acelem yok. Bu geceden itibaren İran'a yaptırımlara daha fazlası eklenecek

Dün gece savaşın eşiğinden nasıl dönüldü?
New York Times gazetesinin haberine göre, Trump'ın üst düzey ulusal güvenlik danışmanları ve Kongre temsilcilerinin Beyaz Saray'da yaptığı yoğun görüşmelerden sonra Amerikan askeri ve diplomatik yetkilileri, yerel saatle 19:00 sıralarında İran'daki hedeflerin vurulmasını bekliyorlardı. NYT, haberini görüşmelerde yer alan ya da görüşmeler hakkında bilgilendirilen, ismini vermediği birden fazla üst düzey yetkiliye dayandırmıştı.

Yetkililerin gazeteye aktardığına göre, Trump füze bataryalarının da aralarında olduğu bir dizi hedefin vurulmasına onay verdi. Gazeteye konuşan bir üst düzey yetkili, emir iptal edildiğinde operasyonun başlangıç aşamalarında olduğunu söyledi.

Yetkiliye göre, uçaklar ve gemiler atış pozisyonundaydı ancak iptal emri gelince herhangi bir füze atılmadı.

Gerçekleşseydi bu, Trump yönetiminin Orta Doğu'yu üçüncü kez vurması anlamına gelecekti. Trump 2017 ve 2018'de Suriye'deki bazı hedefleri vurmuştu.

Trump, son dakikada iptal ettiği hava saldırısında 3 noktanın hedef alındığını ve saldırı gerçekleşse 150 kişinin ölmüş olacağını söyledi.

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