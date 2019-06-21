HABER /  YEREL

Ankara'da korkunç kaza! 1.5 aylık bebek kahretti

Ankara'da korkunç kaza! 1.5 aylık bebek kahretti

ANKARA Nallıhan Karayolu'nda takla atan araçta 1.5 aylık bebek hayatını kaybederken aynı araçta bulunan 5 kişi de yaralandı.

Ankara- Nallıhan karayolu 102. kilometresinde meydana gelen kazada Ali A. yönetimindeki 34 TL 9530 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı.

Olay yerinde yaşamını yitirdi

Kaza sonucu araçta bulunan araçta Ali A. ve Şermin A.'nın 1.5 aylık bebekleri Yavuz Selim A. olay yerinde hayatını kaybetti.

5 kişi de yaralandı

Kazada sürücü Ali A., Şermin A., İbrahim D., Elif Ç. ve Emine Ç. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Son İstanbul seçim anketi geldi! İmamoğlu Yıldırım arasındaki fark
Foto Galeri Son İstanbul seçim anketi geldi! İmamoğlu Yıldırım arasındaki fark Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Fatih Altaylı’dan Galatasaray’a icra takibi başlatan Dursun Özbek’e: Terbiyesizlik
Fatih Altaylı’dan Galatasaray’a icra takibi başlatan Dursun Özbek’e: Terbiyesizlik
Metin Feyzioğlu rest çekti ne kadar alay ederlerse arkasındayız
Metin Feyzioğlu rest çekti ne kadar alay ederlerse arkasındayız
Binali Yıldırım'dan Abdullah Öcalan'ın mektubuyla ilgili önemli açıklama
Binali Yıldırım'dan Abdullah Öcalan'ın mektubuyla ilgili önemli açıklama
Kankalarım dediği gençlerden Yıldırım'a rap şarkılı destek!
Kankalarım dediği gençlerden Yıldırım'a rap şarkılı destek!
Fatih Portakal'ın Öcalan mektubu yorumuna HDP'den 'işine bak' ayarı
Fatih Portakal'ın Öcalan mektubu yorumuna HDP'den 'işine bak' ayarı
İmamoğlu'ndan Başakşehir çıkışı: Söz veriyorum asla israf etmeyeceğiz
İmamoğlu'ndan Başakşehir çıkışı: Söz veriyorum asla israf etmeyeceğiz
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul seçim anket sonuçları SONAR kim önde gidiyor?
İstanbul seçim anket sonuçları SONAR kim önde gidiyor?
ADA araştırma şirketine göre 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları
ADA araştırma şirketine göre 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları
21 Haziran evde bakım maaşı yatan iller TC ile sorgulama
21 Haziran evde bakım maaşı yatan iller TC ile sorgulama
Türkiye'de ender görülen bu bitkiyi koparmanın cezası 50 bin TL
Türkiye'de ender görülen bu bitkiyi koparmanın cezası 50 bin TL
Çıktığı pencerede kendi boğazına bıçak dayadı
Çıktığı pencerede kendi boğazına bıçak dayadı
PİAR seçim anket sonuçları İstanbul seçimi kim alır son durum?
PİAR seçim anket sonuçları İstanbul seçimi kim alır son durum?
23 Haziran İstanbul seçim sonuçları MAK anketi
23 Haziran İstanbul seçim sonuçları MAK anketi
Deniz patlıcanı nedir yenir mi kaç para- deniz hıyarı toplamak yasak mı?
Deniz patlıcanı nedir yenir mi kaç para- deniz hıyarı toplamak yasak mı?
Yorumlar