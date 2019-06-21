Ankara'da korkunç kaza! 1.5 aylık bebek kahretti

ANKARA Nallıhan Karayolu'nda takla atan araçta 1.5 aylık bebek hayatını kaybederken aynı araçta bulunan 5 kişi de yaralandı.

Ankara- Nallıhan karayolu 102. kilometresinde meydana gelen kazada Ali A. yönetimindeki 34 TL 9530 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı.

Olay yerinde yaşamını yitirdi

Kaza sonucu araçta bulunan araçta Ali A. ve Şermin A.'nın 1.5 aylık bebekleri Yavuz Selim A. olay yerinde hayatını kaybetti.

5 kişi de yaralandı

Kazada sürücü Ali A., Şermin A., İbrahim D., Elif Ç. ve Emine Ç. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.