Fatih Altaylı’dan Galatasaray’a icra takibi başlatan Dursun Özbek’e: Terbiyesizlik

Galatasaray eski başkanı Dursun Özbek'in, kulüpten 13 milyon 604 bin euro alacağı olduğu gerekçesiyle icra takibi başlatması büyük yankı uyandırırken, en sert tepki Fatih Altaylı'dan geldi.

Galatasaray yönetimi bu sabah eski başkanı Dursun Özbek'ten darbeyi yedi. Kulübü yönettiği dönemde sıklıkla eleştirilere maruz kalan 70 yaşındaki Dursun Özbek, alacağı 13 Milyon 604 bin Euro sebebiyle bu sabah icra takibi başlattı.

Konuya ilişkin Galatasaray yönetiminden ilk açıklamayı Başkan Yardımcısı Yusuf Günay yaptı. Günay attığı tweette, "Galatasaray'da bugüne kadar kimsenin alacağı kalmamıştır, kimse heyecan yapmasın bundan sonra da kalmaz" ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı'dan tepki

Bu duruma taraftarlardan kısa sürede tepkiler çığ gibi büyüdü. Tepki gösterenlerin arasında Gazeteci Fatih Altaylı da vardı. Altaylı, twitter hesabı üzerinden Dursun Özbek'e şu şekilde yüklendi;

Dursun Özbek in Galatasaray dan alacaklarını istemesi gayet doğal ama bağışladım dediği paraları da faturaya eklemesi ve şişirdiği otel faturalarını tahsil etmeye çalışması en hafif tabirle terbiyesizlik. Ama en azından bir daha aday olmayacağını gösteriyor — Fatih Altayli (@fatihaltayli) June 21, 2019

Dursun Özbek'in görev süresi 2015'in Mayıs ayında sarı-kırmızılı kulüpte başkanlık görevine gelmiş, Ocak 2018'de de yapılan seçimde Mustafa Cengiz'e karşı görevini kaybetmişti.

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