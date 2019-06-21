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Bağdat'ta camiye intihar saldırısı gerçekleşti! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bağdat'ta camiye intihar saldırısı gerçekleşti! Çok sayıda ölü ve yaralı var

IRAK'ın başkenti Bağdat'ta cuma namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında 10 kişi öldü, 30 kişi de yaralandı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Bağdat'ın doğusundaki Belediyat bölgesinde bulunan Şiilere ait El-Muntazar Camisine giren bir intihar eylemcisi üzerindeki bombayı patlattı.

10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı belirtildi. 

Bir süredir saldırı olmuyordu

Geçmiş dönemlere göre kısmi bir sakinliğin gözlendiği Bağdat'ta, bir süredir ibadet yerlerini hedef alan bu tür saldırılar yaşanmıyordu.

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