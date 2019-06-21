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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık çalışanlarına müjdeyi verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık çalışanlarına müjdeyi verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık personelinin zorunlu çalışma süresi 6 yıldan 4 yıla düşürüldü" dedi ve yapılan düzenlemenin hayata geçirilmesi sözleşmeli çalışan sağlık personelinin, ilk atandığı yerde 3 yıl çalıştıktan sonra talebi halinde memur kadrosuna geçebileceğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sözleşmeli sağlık personelinin sabit pozisyonda zorunlu çalışma süresinin 6 yıldan 4 yıla düşürüldüğünü açıkladı.

Bakan Koca açıklamasında şunları söyledi:

-"Uzun zamandır Bakanlığımız gündeminde olan, sözleşmeli sağlık personelinin 6 yıllık zorunlu çalışma süresinin düşürülmesine dair talepler TBMM komisyonunda değerlendirmeye alınmıştır. Komisyondan geçen kanuni düzenleme ile 6 yıl olan sabit pozisyonda çalışma süresi, 4 yıla düşürülmüştür.

3 yıl sonra memur kadrosu

Bu düzenlemenin hayata geçmesi ile sözleşmeli çalışan sağlık personelimiz, ilk atandığı yerde 3 yıl çalıştıktan sonra talebi halinde memur kadrosuna geçebilecek. Memur kadrosuna geçtikten sonra aynı yerde 1 yıl daha çalışırsa, diğer memurların sahip olduğu tüm haklara ve başka yerlere naklen atanma hakkına sahip olacak.

Bu vesileyle, sağlık personelimizin özlük hakları ile ilgili önemli bir kazanım sağlanmasına destek veren TBMM Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve SporKomisyonu üyelerine, sağlık çalışanlarımız ve şahsım adına teşekkür ediyorum."

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