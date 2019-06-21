İstanbul seçim sonuçları METROPOL anket sonuçları kim alır?

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanlığı için İstanbullular 23 Haziran pazar günü bir kez daha sandık başına gidecek. Peki seçim anketlerine göre Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu önde? İşte son İstanbul seçim anketleri veMETROPOL Araştırma şirketinin seçim anket sonuçları...

İSTANBUL seçimlerine artık sayılı günler kaldı. Milyonlarca İstanbullu 23 Haziran pazar günü bir kez sandık başına gidecek ve yeni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını seçecek. Peki seçim öncesi halkın nabzını tutan anket şirketleri ne diyor? Son İstanbul seçim anketlerine göre Binali Yıldırım mı yoksa Ekrem İmamoğlu mu önde? İşte METROPOL Araştırma şirketinin ve diğer anketlerin seçim sonuçları...

Metropoll’ün açıkladığı son ankette Ekrem İmamoğlu yüzde 51,2 ile yarışı önde götürürken, Binali Yıldırım’ın oyu ise yüzde 39,7 oldu.

Ankete göre, CHP seçmeninin yüzde 98’i İmamoğlu’nu desteklerken, AK Parti seçmeninin ise yüzde 80’i Yıldırım’ı destekliyor. Ankette MHP tabanının yüzde 18’in kararsız olduğu sonucu çıktı.

Metropoll’ün sunduğu karşılaştırmalı verilerde ise YSK’nın kararı ile mazbatası elinden alınan Ekrem İmamoğlu’na sunulan destek mart ayında yüzde 38,9 seviyesindeyken, haziran ayında bu oran yüzde 51,2’ye kadar yükseldi.

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