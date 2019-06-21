HABER /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Emre Kılınç transferi tamam! Prensipte anlaştı

Fenerbahçe'den Emre Kılınç transferi tamam! Prensipte anlaştı

Fenerbahçe hücum rotasyonunu, Demir Grup Sivasspor'dan Emre Kılınç ile güçlendirmek istiyor. Sarı-lacivertli ekip, Kılınç ile prensip anlaşmasına vardı.

Hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, yerli oyuncu konusunda da arayışlarını sürdürüyor.

Sarı lacivertiler, Valbuena ve Ayew'in ayrılmasıyla birlikte kadrosunda sol kanatta ve orta sahanın solunda oynayacak futbolcu eksikliği yaşıyor.

Fenerbahçe, bu çerçevede Demir Grup Sivasspor ile başarılı bir sezon geçiren Emre Kılınç'ı gündemine aldı. Oyuncuyla prensip anlaşmasına varan sarı-lacivertli ekip, Demir Grup Sivasspor ile görüşmelerini sürdürüyor.

Sivas temsilcisi de transfer yapabilmek için 24 yaşındaki futbolcuyu iyi bir bedele satmayı hedefliyor. Kırmızı-beyazlılar, Emre Kılınç için 5 milyon euro bonservis bedeli isterken, Fenerbahçe bu rakama sıcak bakmıyor.

Fenerbahçe Emre Kılınç’a karşılık Sivasspor’a 3 milyon euro+Barış Alıcı’yı 1 sezonluğuna kiralık olarak teklif etti. Sivasspor’un kararı bekleniyor.

Demir Grup Sivasspor ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emre Kılınç, geçtiğimiz sezon 31 maçta 7 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

Kariyerine Boluspor altyapısında başlayan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, 2017 yılının ara transfer döneminde 225 bin euro bonservis bedeliyle Sivasspor'a gelmişti. 

Kaynak: TRT SPOR

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'ten çok tartışılacak Öcalan sözleri!
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'ten çok tartışılacak Öcalan sözleri!
Bakan yardımsıcı kadına sert davrandı! Ülke ayağa kalktı
Bakan yardımsıcı kadına sert davrandı! Ülke ayağa kalktı
Öcalan mektubuna Bahçeli'den ilk tepki HDP'nin istismarına müdahale...
Öcalan mektubuna Bahçeli'den ilk tepki HDP'nin istismarına müdahale...
Trump'tan savaş açıklaması : İran'a saldırıyı 10 dakika kala durdurdum
Trump'tan savaş açıklaması : İran'a saldırıyı 10 dakika kala durdurdum
Bursaspor'u zor günler bekliyor! Gelirlere el konuldu
Bursaspor'u zor günler bekliyor! Gelirlere el konuldu
Bağdat'ta camiye intihar saldırısı gerçekleşti! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Bağdat'ta camiye intihar saldırısı gerçekleşti! Çok sayıda ölü ve yaralı var
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul seçim sonuçları METROPOL anket sonuçları kim alır?
İstanbul seçim sonuçları METROPOL anket sonuçları kim alır?
Kuveyt Türk TradePlus ile piyasalar artık 24 saat cepte
Kuveyt Türk TradePlus ile piyasalar artık 24 saat cepte
İstanbul seçim anket sonuçları SONAR kim önde gidiyor?
İstanbul seçim anket sonuçları SONAR kim önde gidiyor?
Uygur Türkü Nurmuhammed Tohti için gıyabi cenaze namazı
Uygur Türkü Nurmuhammed Tohti için gıyabi cenaze namazı
Türkiye'nin gündemine oturan isim Ali Kemal Özcan konuştu Görüşme için nasıl izin aldı
Türkiye'nin gündemine oturan isim Ali Kemal Özcan konuştu Görüşme için nasıl izin aldı
Cuma selası ve cuma namazı arasında okunacak dua hangisi
Cuma selası ve cuma namazı arasında okunacak dua hangisi
Ankara'da korkunç kaza! 1.5 aylık bebek kahretti
Ankara'da korkunç kaza! 1.5 aylık bebek kahretti
YSK nerede oy kullanacağım 23 Haziran seçimi 2019
YSK nerede oy kullanacağım 23 Haziran seçimi 2019
Yorumlar 1 yorum