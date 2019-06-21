Beşiktaş imza şova hazırlanıyor

Beşiktaş'ta transfer başladı. Yeni sezon öncesinde ağırlıklı olarak yerli futbolculardan oluşan güçlü bir kadro kurmak isteyen siyah beyazlılar, yaklaşık 1 ay önce anlaşmaya vardığı Bursasporlu Umut Meraş’ı renklerine kattı.

Yerli futbolcular ile Türk Lirası üzerinden anlaşma kararı alan Beşiktaş, Umut Meraş'ın kulübü Bursaspor'a 13 milyon lira bonservis bedeli ödeyecek. 23 yaşındaki futbolcunun bonservisi için ödeme 13 taksitle yapılacak. 3 yıllık anlaşmaya sağlanan milli futbolcu, siyah beyazlı kulüpten yıllık 3,5 milyon TL kazanacak.

Beşiktaş'ın Demir Grup Sivasspor'lu Emre Kılınç için de temaslarını sıklaştırdığı öğrenilirken, siyah beyazlıların Avusturyalı stoper Margreitter için de masada olduğu bilgisine ulaşıldı.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetimin, Brezilyalı Caiuby için de temaslarını sürdürdüğü ve sambacıdan cevap beklediği öğrenildi. 1988 doğumlu Caiuby sol kanadın yanı sıra, forvet arkası olarak da görev yapabiliyor.

Öte yandan teknik direktör Abdullah Avcı'nın orta saha mevkinde altyapıdan gelen genç oyuncuları deneyeceği öğrenildi. Altyapının başına gelen Yasin Sülün'den detaylı bir rapor alan Avcı, genç oyuncuları kadroya monte etmeyi planlıyor.