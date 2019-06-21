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Siber saldırıların zararı Afrika ekonomisi büyüklüğünde

Anadolu Ajansı
Siber saldırıların zararı Afrika ekonomisi büyüklüğünde

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, teknolojideki gelişmelerin bazı riskler de barındırdığını belirterek, “Örneğin siber saldırılar nedeniyle küresel ekonomideki kaybın bu yıl 2,5 trilyon dolar ulaşması bekleniyor. Afrika’daki tüm ülkelerin gayri safi yurtiçi hasılanın toplamı da 2,5 trilyon dolar düzeyinde” şeklinde konuştu.

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Moskova’da düzenlenen Uluslararası Siber Güvenlik Konferansı kapsamında yaptığı konuşmada, siber saldırıların yarattığı tehlikeye dikkat çekti.

İnternetin günümüzde dünyadaki 4 milyar kişi tarafından kullanıldığını belirten Medvedev, “Cep telefonlarını ise 5 milyar kişi kullanıyor. Söz konusu kullanım oranlarının tüm dünya nüfusunu kapsayacak noktaya geleceğinden kimsenin şüphesi yok” diye konuştu.

Gelişen teknolojiyle bazı risklerin de artığını anlatan Medvedev, “Dijitalleşme, teknolojideki hızlı büyüme ve yenilikçi adımlar nedeniyle yeni tehlikeler de doğuyor” dedi.

Siber saldırılar nedeniyle küresel ekonomide yaşanan kayba işaret eden Medvedev, “Örneğin siber saldırılar nedeniyle küresel ekonomideki kaybın bu yıl 2,5 dolar rubleye ulaşması bekleniyor. Afrika’daki tüm ülkelerin gayri safi yurtiçi hasılasının toplamı da 2,5 trilyon dolar düzeyinde” ifadelerini kullandı.

Medvedev, bazı ülkelerin Rusya’ya güvenmediğini ve bu nedenle siber güvenlik alanında iş birliğine yaklaşmadığını sözlerine ekledi.

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