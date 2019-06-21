Gezici anket sonuçları İstanbul seçim sonucu kim önde?

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanlığı için İstanbullular 23 Haziran pazar günü bir kez daha sandık başına gidecek. Peki seçim anketlerine göre Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu önde? İşte son İstanbul seçim anketleri ve Gezici Araştırma şirketinin seçim anket sonuçları...

İSTANBUL seçimlerine artık sayılı günler kaldı. Milyonlarca İstanbullu 23 Haziran pazar günü bir kez sandık başına gidecek ve yeni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını seçecek. Peki seçim öncesi halkın nabzını tutan anket şirketleri ne diyor? Son İstanbul seçim anketlerine göre Binali Yıldırım mı yoksa Ekrem İmamoğlu mu önde? İşte Gezici Araştırma şirketinin ve diğer anketlerin seçim sonuçları...

Gezici Araştırma şirketi, tekrarlanacak olan İstanbul seçimi için yaptıkları anketi kamuoyuna açıklamama kararı aldıklarını duyurdu. Şirket, "Doğruluk ve güven ilkesini kendisine misyon edinen Gezici Araştırma'nın, bilgi kirliliğinden beslenen böylesi kutuplaşma sürecinin bir parçası olmasını istemediğimiz ve anket çalışmalarına verdiğimiz değer ve duyduğumuz saygıdan dolayı böyle bir karar aldığımızı kamuoyuna duyuruyoruz" açıklamasında bulundu.

Gezici'nin açıklaması şöyle:

"Türkiye, son beş yıl içinde toplamda sekiz seçim süreci yaşamış ve yapılan her bir seçimle bir öncekine göre daha da kutuplaşmıştır.

Siyasi tarihimize yakından bakıldığında, Türkiye'nin, hem siyasi merciler hem de toplum ve kültür düzeyinde ilk kez bu denli sert bir kutuplaşma sürecini deneyimlediği görülmektedir.

Başta en küçük birim olan aile içi olmak üzere toplumun farklı kesimleri, farklı dünya görüşüne sahip aktörleri arasında artan ve yayılmakta olan 'biz' ve 'onlar' şeklindeki keskin bir ayrımın giderek daha belirleyici bir hale geldiği ve herkesten, aidiyetler haritasında belli bir yere ait olmasının talep edildiği gözlemlenmektedir.

Böylesi sert ve kutuplaşmış bir iklimin gelişmesinin sorumlularından biri de ne yazık ki anket şirketleridir!

Neyi nasıl yaptıklarını tatmin edici bir şekilde açıklayamayan, araştırma künyeleri bile bulunmayan şirketlerin duyurdukları tutarsız araştırma sonuçları, medyada her geçen gün genişleyen bir şekilde yer bulmaktadır. Ve ne yazık ki bu sonuçların, bir araştırma için son derece önemli olan titizlik, tarafsızlık, sorumluluk, hesap verebilme, şeffaflık, sürdürülebilirlik gibi temel ilke ve değerler gözetilerek elde edilmediği görülmektedir.

Böylesi bir ortamda işini doğru bir şekilde yapan ve araştırma ilkelerine önem veren anket şirketleri ise hak ettikleri konumu elde edememektedir.

Gezici Araştırma Merkezi, 16 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'ya dair yayınladığı anket sonuçları ile anket şirketleri içinde bindelik hata oranıyla en yakın sonucu veren tek kurumdur.

Dolayısıyla tüm gözler, yenilenecek olan İstanbul seçimleriyle ilgili çalışmalarımızı yakından takip edip yayınlayacağımız sonuçları büyük bir merakla beklemektedir. Buna rağmen Gezici Araştırma Merkezi olarak tekrarlanan İstanbul seçimleriyle ilgili çeşitli araştırmalar yapmamıza rağmen elde ettiğimiz sonuçları sadece abonelerimiz ile paylaşma, kamuoyuna açıklamama kararı aldık.

Çünkü bir yandan kamuoyu, araştırma şirketlerine gerektiği önemi vermemektedir ve diğer yandan bazı araştırma şirketleri de siyasi partilerin birer uzantısı şekline bürünerek kamuoyunu yanıltacak ve güven ilkesini sarsacak çalışmalara imza atmaktadır.

Doğruluk ve güven ilkesini kendisine misyon edinen Gezici Araştırma'nın, bilgi kirliliğinden beslenen böylesi kutuplaşma sürecinin bir parçası olmasını istemediğimiz ve anket çalışmalarına verdiğimiz değer ve duyduğumuz saygıdan dolayı böyle bir karar aldığımızı kamuoyuna duyuruyoruz.

Bununla birlikte gerek hükümet gerekse muhalefet yetkililerine bir çağrıda bulunuyoruz : Araştırma şirketleri, başta seçim dönemleri olmak üzere farklı konularla daima politik gündemin önemli bir meselesi olmuştur. Özellikle araştırma yapma yetkinliği olmayanların araştırma şirketi kurmaları, çalışmaların bilimsel standartlara yeterince uyulmadan gerçekleştirilmesi ve politik nedenlerle kamuoyunun yanlış yönderilmeye çalışılması araştırma şirketleriyle ilgili kamuoyunu meşgul eden sorunların başında gelmektedir.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN





