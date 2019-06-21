Fenerbahçe'de Ali Koç'tan yıldız transfer müjdesi

Fenerbahçe başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli taraftarların yüreğine su serpen açıklamalar yaptı. Koç, taraftarlara büyük transfer sözü verdi.

'Fener Ol' kampanyasının televizyon programında atılan SMS'lerden elde edilecek kadar geliri, yönetimin ekleyeceği parayla ikiye katlayacağını aktaran Fenerbahçe başkanı Ali Koç, "Bu geliri yıldız oyuncu transferinde kullanacağız" dedi.

Çok önemli transferlerin yolda olduğunu belirten Ali Koç, Ersun Yanal'ın Nisan 2013'te şampiyonluk getiren dominant sistemi için gerekli isimleri alacaklarının altını çizdi.

Başkan Ali Koç, ayrıca yuvaya dönmeye hazırlanan Emre Belözoğlu'nun Cumartesi günü yapılacak programa katılmasına izin verdi.

Koç, Fenerbahçe taraftarının büyük hayali Mesut Özil için program sunucusu Acun Ilıcalı'nın "Arsenal'le iki yıllık sözleşmesi var. Ancak bir gün Fenerbahçe'de oynayacak" açıklaması yapması üzerineyse "Ara şimdi iki yıl sonrası için anlaşalım" esprisini yaptı.