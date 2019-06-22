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24-30 Haziran 2019 Boğa Burcu Hande Kazanova hareketli bir hafta

24-30 Haziran 2019 Boğa Burcu Hande Kazanova hareketli bir hafta

Arkadaşlarınızla yapacağınız planlar hafta başında devrede olacak. 24-30 Haziran 2019 haftasında Boğa burcunu neler bekliyor? Astroloji uzmanı Hande Kazanova Boğa burcunu sizler için yorumladı.

Oldukça hareketli bir hafta olacak sevgili Boğa ve yükselen Boğa’lar. Arkadaşlarınızla yapacağınız planlar hafta başında devrede olacak. İlişkiler konusunda biraz sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Yükselen yöneticiniz Venüs, para alanında olacak.

Bu da sosyal çevre alanlarınızda zorluklar yaşayabilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte çalışıyorsanız, para sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz. Maddi alanda atılacak adımlara dikkat etmelisiniz.

Perşembe günü keyifli olacağınız bir gün olacak. Yakın çevre ilişkileriniz önem kazanacak. Onlarla beraber hareket etmek istediğiniz noktalarda keyifli ve şanslı etkilerle karşılaşacaksınız.

Merkür’ün Aslan Burcu’na geçmesiyle ev ve ailenize odaklanmak için harika bir dönem başlayacak.Alım satım gibi işlerinizi devreye koyabilirsiniz.Önünüzde şahane bir 15 günlük süreç olacak.Güzel bir hafta diliyorum.

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