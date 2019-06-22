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Hande Kazanova 24-30 Haziran 2019 hafta keyifli başlıyor Akrep Burcu

Hande Kazanova 24-30 Haziran 2019 hafta keyifli başlıyor Akrep Burcu

Keyifli etkilerle ve hayata eğlenceli yönlerinden bakarak haftaya başlangıç yapacaksınız sevgili Akrep ve yükselen Akrep’ler. 24-30 Haziran 2019 haftasında Akrep burcunu neler bekliyor? Astroloji uzmanı Hande Kazanova Akrep burcunu sizler için yorumladı.

Keyifli etkilerle ve hayata eğlenceli yönlerinden bakarak haftaya başlangıç yapacaksınız sevgili Akrep ve yükselen Akrep’ler. İşlerinizde yaratıcılığa dayalı konuların ön plana çıktığını görebilirsiniz. Özel hayatınızdaki insana karşı fedakarlıklarda bulunabilirsiniz.

İlişkilerimizde ve parasal konulara dikkat etmemiz gereken bir hafta olacak. Bu hafta girişimleriniz varsa eğer işler düşündüğünüz gibi gitmeyebilir.

Hayatınızdaki insanın parasal konularda sorumsuz olduğunu düşünebilirsiniz. Perşembe günü daha rahat etkileşimler devrede olacak. Merkür’ün Aslan Burcu’na geçmesiyle kariyerinizde kendinizi göstereceğiniz bir dönem başlıyor. İşlerinizi bir an önce tamamlamaya özen göstermelisiniz. 8 Temmuz’da Merkür bu alanlarınızda gerileyecek. Güzel bir hafta olsun.

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