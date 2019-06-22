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Terazi Burcu Hande Kazanova 24-30 Haziran 2019 ilişkilere dikkat

Terazi Burcu Hande Kazanova 24-30 Haziran 2019 ilişkilere dikkat

Astroloji uzmanı Hande Kazanova Terazi burcunu sizler için yorumladı. 24-30 Haziran 2019 haftasında Terazi burcunu neler bekliyor? Bu hafta biraz isteksiz etkiler devrede olacak sevgili Terazi ve yükselen Terazi’ler.

Bu hafta biraz isteksiz etkiler devrede olacak sevgili Terazi ve yükselen Terazi’ler. Kararsızlıklarınızı geride bırakmalısınız. Bu hafta ilişkilere ve parasal konulara dikkat etmeniz gerekecek. Uzaklardan alacağınız bir haber yanıltıcı olabilir.

Bu haberleri seyahat ettiğiniz esnada alabilirsiniz. Olaylara istediğiniz şekilde bakamayabilirsiniz. Az tanıdığınız insanlarla olan ilişkilerinize dikkat etmelisiniz.

Perşembe günü kariyerinizle ilgili güzel gelişmeler devrede olacak. Bir para desteği alabilisiniz. Bu destekle beraber işinizde atmak istediğiniz adımlar ve yapmak istediğiniz planları gerçekleştirebilirsiniz. Perşembe günü Merkür, Aslan Burcu’na geçiyor. Gelecek planlarınızı hızlandıracak, işten edilen gelirlerinizi artırmanın yolunu bulacaksınız. Arkadaşlarınızla görüşmeleriniz ön plana çıkabilir.

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