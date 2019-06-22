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Aslan Burcu Hande Kazanova 24-30 Haziran 2019 plan yapma dönemi

Aslan Burcu Hande Kazanova 24-30 Haziran 2019 plan yapma dönemi

24-30 Haziran 2019 haftasında Aslan burcunu neler bekliyor? Astroloji uzmanı Hande Kazanova Aslan burcunu sizler için yorumladı.Bu hafta parasal konular ve yapılması gerekenler ile haftanız başlıyor sevgili Aslan ve yükselen Aslan’lar.

Bu hafta parasal konular ve yapılması gerekenler ile haftanız başlıyor sevgili Aslan ve yükselen Aslan’lar. Kafanız karışık olabilir ve bu işlerle uğraşmak istemiyor olabilirsiniz. Sezgilerinize güvenerek ilerlemeye özen göstermelisiniz. İçinize kapandığınız bir dönem içerisinde olabilirsiniz.

Plan yapma ve hayatı gözden geçirme dönemi olacak. Arkadaş çevreniz bazı organizasyonlar yaparak sizin yalnız kalmanıza engel olabilir.

Bu hafta başı bazı organizasyonlarda sıkıntı ve problemlere açık olabilirsiniz. Arkadaş ilişkilerinizde sorunlar yaşamaya meyilli olacaksınız. Hafta başında önemli işleriniz varsa bunları ertelemelisiniz. Perşembe günü algınızın yüksek olduğu bir gün olacak. Kariyerinizde önemli bir konuya odaklanabilirsiniz. Merkür’ün sizin burcunuza geçmesiyle kafanızdaki planları ele alabilir ve başkalarıyla paylaşım içerisine girebilirsiniz. Güzel bir hafta diliyorum.

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