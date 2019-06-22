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Hande Kazanova 24-30 Haziran 2019 parasal işler önem kazanacak Yengeç Burcu

Hande Kazanova 24-30 Haziran 2019 parasal işler önem kazanacak Yengeç Burcu

Kendinizi daha iyi hissedeceksiniz sevgili Yengeç ve yükselen Yengeç’ler. Venüs, Aslan Burcu’na geçecek. 24-30 Haziran 2019 haftasında Yengeç burcunu neler bekliyor? Astroloji uzmanı Hande Kazanova Yengeç burcunu sizler için yorumladı.

Bu hafta seyahatleriniz ve dış ortamlara bağlı işleriniz devrede olabilir. Bu hafta başında ilişkilere ve parasal konulara dikkat etmemiz gerekiyor. Perşembe günü sosyal çevrenizdeki değişimler ve atacağınız adımlar hayatınıza olumlu yansıyacak.

Kendinizi daha iyi hissedeceksiniz sevgili Yengeç ve yükselen Yengeç’ler. Venüs, Aslan Burcu’na geçecek.

Maddi konuların üzerine düşeceksiniz. Parasal işleriniz önem kazanmaya başlayacak. Aşk, eğlence, seyahat ve çocuklar için yapacağınız harcamalar artabilir. Güzel olan her şeye daha fazla ilgi göstereceksiniz.

Kuracağınız doğru bağlantılarla iki hafta boyunca size güzel kapılar aralayacak. Maddi konularda harekete geçmeniz gereken durumlar için acele etmelisiniz. 8 Temmuz’da Merkür bu alanlarda gerileyecek. Güzel bir hafta diliyorum.

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