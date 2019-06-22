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Hande Kazanova 24-30 Haziran 2019 özel hayat önemli Başak Burcu

Hande Kazanova 24-30 Haziran 2019 özel hayat önemli Başak Burcu

Haftanız ilişkilerden yana şanssız başlasa bile perşembe günü daha rahat koşullar oluşacak. Astroloji uzmanı Hande Kazanova Başak burcunu sizler için yorumladı. 24-30 Haziran haftasında Başak burcunu neler bekliyor?

Haftanız özel hayatınızın detaylarıyla başlıyor sevgili Başak ve yükselen Başak’lar. Kendi istek ve beklentilerinizden ziyade diğer insanların görüşleri ve isteklerine göre hareket edeceğiniz bir hafta olacak. Bu dönemde ilişkilere dikkat etmelisiniz.

Haftanız ilişkilerden yana şanssız başlasa bile perşembe günü daha rahat koşullar oluşacak. Sosyal çevrenizde yeni insanlarla tanışacağınız bir dönem olacak.

Arkadaşlıklarınızın üzerine düşeceksiniz. Perşembe günü itibariyle kendinizi biraz geri plana çekeceğiniz ve iki hafta boyunca kafanızı dinleyeceğiniz bir döneme gireceksiniz. Geçmiş konu ve olayların üzerine düşeceğiniz  bir dönem olacak. Bu dönem içerisinde insanlarla bir arada olmaktan çok kendinize vakit ayırmalısınız. Güzel bir hafta olsun.

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