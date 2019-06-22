Yay Burcu Hande Kazanova 24-30 Haziran 2019 ailevi konular önemli

Astroloji uzmanı Hande Kazanova Yay burcunu sizler için yorumladı. 24-30 Haziran 2019 haftasında Yay burcunu neler bekliyor. İlişkilerimize ve parasal konulara dikkat etmemiz gerekiyor.

Bu hafta ailevi konular çok daha önemli sevgili Yay ve yükselen Yay’lar. İlişkilerimize ve parasal konulara dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle pazartesi günü aile hayatımızdaki ilişkilerde sıkıntı ve problemler meydana gelebilir. Bu dönemde olumlu davranmaya özen göstermemiz gerekiyor.

Perşembe günü itibariyle maddi konularda güzel gelişmeler devrede olacak. Gün içerisinde parasal işlerde birtakım düzenlemelerde bulunmak gibi işleriniz varsa rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Harcamalar ve alışveriş konularında keyifli bir gün geçireceksiniz. Perşembe günü aynı zamanda seyahat anlamında keyifli bir gün. Tanımadığınız insanlarla olan bağlantılarınız artacak. Değişik insanlarla bir araya gelmekten mutluluk duyabilirsiniz. Önemli konuşma ve görüşmelerinizi bugüne denk getirebilirsiniz. Güzel bir hafta olsun.