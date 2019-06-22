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Kova Burcu Hande Kazanova 24-30 Haziran 2019 riskli işlere dikkat

Kova Burcu Hande Kazanova 24-30 Haziran 2019 riskli işlere dikkat

Astroloji uzmanı Hande Kazanova Kova burcunu sizler için yorumladı. 24-30 Haziran 2019 haftasında Kova burcunu neler bekliyor? Bu hafta maddi konular ön planda olacak sevgili Kova ve yükselen Kova’lar.

Bu hafta maddi konular ön planda olacak sevgili Kova ve yükselen Kova’lar. Salı günü itibariyle iletişim konularınız hızlanacak. Yakın çevrenizle beraber kısa vadeli planlarınıza odaklanacaksınız. Pazartesi günü yanılgılarınız yüksek olacak.

Risk içeren işleriniz için dikkatli adım atmalısınız. Parasal konularda aldanmalara açık olabilirsiniz. Perşembe günü olumlu etkiler devrede olacak.

İş ve günlük hayatınızın ritminde oldukça rahat bir gün olacak. İşlerinizi kolayca halledecek ve ailenizle güzel planlar içine gireceksiniz. Özel hayatınız önem kazanacak ve fikirlerinizi sevdiğiniz insanla paylaşacaksınız.

Eğer özel hayatınızda bir insan yoksa artık olmasını isteyebilirsiniz. Taşınma ile ilgili planlarınız varsa önünüzdeki iki hafta boyunca bu planlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Merkür 8 Temmuz’da bu alanlarınızda gerilemeden elinizi çabuk tutmalısınız. Güzel bir hafta diliyorum.

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