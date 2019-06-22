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Hande Kazanova 24-30 Haziran 2019 haftanın astrolojik yorumu

Hande Kazanova 24-30 Haziran 2019 haftanın astrolojik yorumu

24-30 Haziran 2019 haftalık burç yorumlarını Astroloji uzmanı Hande Kazanova cevapla.tv kameralarına anlattı. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor?

Bu hafta ilişkilerimize, iş bağlantılarımıza ve parasal konulara ekstra dikkat etmemiz gerekebilir. Aldanmalar, yanılgılar ve fedakarlıklar bu hafta başında devrede olabilir.

Bize dayatılan sorumluluklar üzerimizde baskı oluşturabilir. Perşembe günü hayata daha farklı ve olumlu gözlerle bakacağız.

Algımız açılabilir. Değişik ve farklı iş görüşmeleri güzel sonuçlar doğurabilir. İletişim gezegeni Merkür perşembe günü itibariyle Aslan Burcu’na geçebilir.

İletişimizde daha cömert ve sevgi dolu aynı zamanda idareci yönlerimizin ön plana çıktığını göreceğiz. Merkür 8 Temmuz’da gerilemeye başlamadan önce bu konularda elimizi çabuk tutmakta fayda var. Güzel bir hafta olsun.

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