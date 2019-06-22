Hande Kazanova Balık burcu 24-30 Haziran 2019 ailevi konular önemli

24-30 Haziran 2019 haftasında Balık burcunu neler bekliyor? Astroloji uzmanı Hande Kazanova Balık burcunu sizler için yorumladı. Kişisel istek ve beklentilerinizin önem kazandığı haftalardan bir tanesi olacak.

Kişisel istek ve beklentilerinizin önem kazandığı haftalardan bir tanesi olacak. Duygusal yaşamınıza gerekli özeni gösterecek ve isteklerinizin doğrultusunda hareket edeceksiniz. Gün içerisinde iniş çıkışlarınız yüksek olabilir sevgili Balık ve yükselen Balık’lar.

Ailenizdeki insanlarla bir araya gelme ve ev ile ilgili konularda beklenmedik olaylar söz konusu olabilir. Hafta başında bu konularla ilgili büyük kararlar almamalısınız. Perşembe günü aşk hayatınızın ve çocuklarla ilgili konuların önem kazandığı bir dönem olacak.

Yapacağınız ani ve eğlenceli planlar hayatınıza olumlu olarak yansıyacak. Beslenme alışkanlıklarınız, diyete başlama ya da bir programa dahil olma gibi durumlar devrede olabilir. Bir iş başvurusunda bulunacaksanız tam zamanı sevgili Balık’lar. Merkür 8 Temmuz’da bu alanlarınızda gerileyene kadar vaktiniz var. Güzel bir hafta olsun.