Mısır'a Trezeguet hayat verdi

2019 Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır, Kasımpaşalı Trezeguet'in attığı golle Zimbabve'yi 1-0 yendi

2019 Afrika Uluslar Kupası'nın açılış maçında ev sahibi Mısır, Kasımpaşa'da forma giyen Trezeguet'in attığı golle Zimbabve'yi 1-0 mağlup etti.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 32'ncisi gerçekleştirilen organizasyonun ilk maçında A Grubu'nda mücadele eden takımlar Mısır ile Zimbabve karşı karşıya geldi.

Başkent Kahire'de oynanan, Liverpool forması giyen Mısırlı yıldız oyuncu Muhammed Salah'ın da 90 dakika forma giydiği karşılaşmada, Mısır 41. dakikada Trezeguet'in attığı golle Zimbabve'yi 1-0 yendi.

A Grubu'ndaki diğer karşılaşma, yarın TSİ 17.30'da Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile Uganda arasında oynanacak.

Dörder ekipten oluşan 6 grupta, ilk ikiye giren takımlar ve en iyi dört grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.