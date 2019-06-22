ABD'deki İHA yarışmasında Yıldız Teknik Üniversitesi üçüncü oldu

ABD’nin Maryland eyaletinde dünyadaki üniversiteler arasında düzenlenen uluslararası insansız hava araçları (İHA) yarışmasında, Türkiye’den Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) 12 kişilik Lagari ekibi ile üçüncülüğü elde etti.

Türk ekibinin kaptanı YTÜ Mekatronik Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Fazlı Faruk Okumuş, AA muhabirine, Maryland eyaletinin Patuxent River Donanma Hava Üssü Webster Sahası’nda gerçekleştirilen yarışmaya 31 ülkeden 75 takımın katıldığını söyledi.

Okumuş, Lochkeed Martin, Google, Rockwell ve Boeing gibi ABD’nin önde gelen firmalarının desteklediği bu yıl 17'ncisi düzenlenen yarışmada, başta Harvard, Berkeley, Stanford, Cornell gibi dünyanın bir çok üniversitesini geride bıraktılarını anlattı.

Yarışmaya katılan takımların zorlu bir ön eleme sürecinden geçtiğini vurgulayan Okumuş, “Türkiye’den 6 üniversite takımı ile ABD’den sonra yarışmaya en fazla ekip çıkaran ülke biz olduk. Yarışmada Türk takımları rakibimizdi ama hepsi ile gurur duyduk.” ifadelerini kullandı.

Otonom iniş kalkış, hedef vurma ve nesne tanıma gibi uçuş görevlerinde 75 takım arasından sabit kanat kategorisinde birinci, genel sıralamada ise üçüncü olduklarını kaydeden Okumuş, şunları kaydetti:

"Son bir yıl çok sıkı hazırlandık, akşama kadar süren derslerden sonra gece yarılarına kadar atölyede çalışmalar yaptık, özelikle son bir ay okulun atölyesinde sabahladık. Çok güzel bir duyguydu, emeklerimizin karşılığını aldık. Takımımızın bu başarısı ve Türkiye'den diğer üniversite takımlarındaki katılım çokluğu aslında ülkemizin İHA alanındaki gelişmişliğinin göstergesi. Ülkemizde milli savunma alanında ve İHA teknolojisi konusunda epey bir ilgi ve çalışmalar var. Bu yarışmaya katılım sayımız bu alandaki ilgimizi gösteriyor. Ancak tabi ki bu alanda daha çok çalışmalıyız.”

Takım Koordinatörü, YTÜ Kontrol Otomasyon Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Mücteba Uzunoğlu da “Elde ettiğimiz derece için bir öğrenci olarak çok mutluyum ama özellikle ülkemizin İHA alanında geldiği yeri görmek beni daha da heyecanlandırıyor" dedi.

Lagari ekibini New York'taki ofisinde ağırlayan Türken Vakfı Başkanı Behram Turhan da Türk öğrencileri başarılarından dolayı tebrik ederek, “Bu tür uluslarası yarışmalarda Türk gençlerinin, öğrencilerinin başarıları bizi çok gururlandırıyor. Keşke bu çalışmaları, heyecanı 50 sene önce yakalasaydık, bugün çok farklı yerde olurduk diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.