HABER /  BEŞİKTAŞ

İspanyollar Güven Yalçın için kapışıyor

İspanyollar Güven Yalçın için kapışıyor

İspanyol ekipleri Real Betis ile Espanyol’un, Beşiktaş’ta bu sezon yıldızı parlayan Güven Yalçın’ı transfer etmek için harekete geçtikleri ve 5 milyon euroluk bir bütçe ayırdıkları ileri sürüldü.

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon başında Leverkusen U19 takımından bonservis ödemeden transfer ettiği Güven Yalçın, teknik direktör şenol Güneş’in kendine verdiği fırsatları iyi kullanmış ve Burak Yılmaz’dan sonra Siyah-Beyazlılar’ın ikinci golcüsü olmayı başarmıştı. Güven’in performansı iki İspanyol takımı Espanyol ile Real Betis’in dikkatini çekti.

Star gazetesinin İspanyol basınına dayandırdığı habere göre, hem Espanyol hem de Real Betis, Güven Yalçın’ı renklerine katmak için kararlı. İki kulübün de Yalçın için 5’er milyon euroluk bütçe ayırdığı, Beşiktaş’tan fiyat sordukları belirtildi.

Siyah-Beyazlı yöneticilerin 20 yaşındaki forvetin bonservis bedelini 8 milyon euro olarak bildirdiği, iki kulübün temsilcilerinin pazarlık için İstanbul’a gideceği haberlerde yer aldı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Eşi kayıp ihbarında bulunmuştu! Yüzbaşıdan acı haber geldi
Eşi kayıp ihbarında bulunmuştu! Yüzbaşıdan acı haber geldi
Pervin Buldan'dan Öcalan'ın mektubuna dikkat çeken yorum!
Pervin Buldan'dan Öcalan'ın mektubuna dikkat çeken yorum!
Emre Çolak'a sürpriz talip! Geri dönüyor
Emre Çolak'a sürpriz talip! Geri dönüyor
ABD'deki İHA yarışmasında Yıldız Teknik Üniversitesi üçüncü oldu
ABD'deki İHA yarışmasında Yıldız Teknik Üniversitesi üçüncü oldu
Bakan Berat Albayrak aile fotoğrafı paylaştı
Bakan Berat Albayrak aile fotoğrafı paylaştı
Beşiktaş'ta Taylan Antalyalı sesleri
Beşiktaş'ta Taylan Antalyalı sesleri
ÖNCEKİ HABERLER
Van’da dikkat çeken uyuşturucu operasyonu Metamfetamin ele geçirildi
Van’da dikkat çeken uyuşturucu operasyonu Metamfetamin ele geçirildi
Tarihi maça Ergin Ataman damgası
Tarihi maça Ergin Ataman damgası
Deniz patlıcanı nedir yenir mi kaç para- deniz hıyarı toplamak yasak mı?
Deniz patlıcanı nedir yenir mi kaç para- deniz hıyarı toplamak yasak mı?
Shane Larkin Fener'i yıktı finalin MVP'si oldu
Shane Larkin Fener'i yıktı finalin MVP'si oldu
Ali Koç sahaya indi takıma moral verdi
Ali Koç sahaya indi takıma moral verdi
Konut sektöründe yenilebilir enerji şart
Konut sektöründe yenilebilir enerji şart
Afgan aileyi yangından polis kurtardı
Afgan aileyi yangından polis kurtardı
İstanbul seçim anket sonuçları SONAR kim önde gidiyor?
İstanbul seçim anket sonuçları SONAR kim önde gidiyor?
Yorumlar