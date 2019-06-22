Emre Çolak'a sürpriz talip! Geri dönüyor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Al Wahda ile sözleşmesini fesheden Emre Çolak'a talip oldu.

Galatasaray’dan Deportivo’ya gittikten sonra sürpriz bir kararla Suudi Arabistan’ın yolunu tutan Emre Çolak, Al Wahda kulübü ile sözleşmesini feshetmişti.

Fanatik'te yer alan habere göre; Arabistan’da mutsuz olan 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservisi elinde bulunurken, Gazişehir’in teklif yaptığı öğrenildi.

Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor!

Türkiye’ye dönmeye sıcak bakan Emre Çolak, önümüzdeki süreçte kararını verecek. Öte yandan Kırmızı-Siyahlılar, Rodallega transferinde de geri sayımda.