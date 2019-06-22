HABER /  SPOR

Emre Çolak'a sürpriz talip! Geri dönüyor

Emre Çolak'a sürpriz talip! Geri dönüyor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Al Wahda ile sözleşmesini fesheden Emre Çolak'a talip oldu.

Galatasaray’dan Deportivo’ya gittikten sonra sürpriz bir kararla Suudi Arabistan’ın yolunu tutan Emre Çolak, Al Wahda kulübü ile sözleşmesini feshetmişti.

Fanatik'te yer alan habere göre; Arabistan’da mutsuz olan 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservisi elinde bulunurken, Gazişehir’in teklif yaptığı öğrenildi.

Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor!
Türkiye’ye dönmeye sıcak bakan Emre Çolak, önümüzdeki süreçte kararını verecek. Öte yandan Kırmızı-Siyahlılar, Rodallega transferinde de geri sayımda. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD'deki İHA yarışmasında Yıldız Teknik Üniversitesi üçüncü oldu
ABD'deki İHA yarışmasında Yıldız Teknik Üniversitesi üçüncü oldu
Bakan Berat Albayrak aile fotoğrafı paylaştı
Bakan Berat Albayrak aile fotoğrafı paylaştı
Beşiktaş'ta Taylan Antalyalı sesleri
Beşiktaş'ta Taylan Antalyalı sesleri
Shane Larkin Fener'i yıktı finalin MVP'si oldu
Shane Larkin Fener'i yıktı finalin MVP'si oldu
Ali Koç sahaya indi takıma moral verdi
Ali Koç sahaya indi takıma moral verdi
Afgan aileyi yangından polis kurtardı
Afgan aileyi yangından polis kurtardı
ÖNCEKİ HABERLER
Tarihi maça Ergin Ataman damgası
Tarihi maça Ergin Ataman damgası
İstanbul Büyükçekmece’de fabrika yangını! Ölü ve yaralılar var
İstanbul Büyükçekmece’de fabrika yangını! Ölü ve yaralılar var
İstanbul seçim anket sonuçları SONAR kim önde gidiyor?
İstanbul seçim anket sonuçları SONAR kim önde gidiyor?
Hande Kazanova 24-30 Haziran 2019 haftanın astrolojik yorumu
Hande Kazanova 24-30 Haziran 2019 haftanın astrolojik yorumu
Hande Kazanova Balık burcu 24-30 Haziran 2019 ailevi konular önemli
Hande Kazanova Balık burcu 24-30 Haziran 2019 ailevi konular önemli
Nerede oy kullanacağım 23 Haziran 2019 YSK sorgulama
Nerede oy kullanacağım 23 Haziran 2019 YSK sorgulama
Kova Burcu Hande Kazanova 24-30 Haziran 2019 riskli işlere dikkat
Kova Burcu Hande Kazanova 24-30 Haziran 2019 riskli işlere dikkat
Konut sektöründe yenilebilir enerji şart
Konut sektöründe yenilebilir enerji şart
Yorumlar