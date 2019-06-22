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Galatasaray'da yerli operasyonu! Sürprizler yolda

Galatasaray'da yerli operasyonu! Sürprizler yolda

Galatasaray, Şener Özbayraklı’nın ardından Adem Büyük ve Jimmy Durmaz’da da sona geldi. Terim'in hedefinde Bursaspor'da forma giyen iki yıldız var.

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi maratonunu düşünerek rotasyonu geniş bir kadro planlayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bonservisi elinde yerli oyuncuları gündemine almaya başladı.

Fenerbahçe'den ayrılan Şener Özbayraklı ile ilk hamlesini yapan sarı-kırmızılı kulüp, üçüncü forvet olarak Yeni Malatyaspor'la sözleşmesini uzatmayan 31 yaşındaki Adem Büyük'te karar kıldı.

Aytaç Kara ve Yusuf Erdoğan yakın takipte
Fransız ekibi Toulouse'da boşa çıkan Türk pasaportlu Jimmy Durmaz ile de pazarlıklarda sona gelindi. Bursaspor'da alacakları ödenmediği için TFF'ye başvuran Aytaç Kara ve Yusuf Erdoğan da yakın takipte.

Ömer ve Ahmet yolcu
Eldeki yerlilerden kaptan Selçuk ve sol bek Emre Taşdemir'le yoluna devam edecek olan Galatasaray, Eren Derdiyok-Sinan Gümüş-Muğdat Çelik üçlüsüyle vedalaştı. Sarı-kırmızılı kulüp, Ömer Bayram ve Ahmet Çalık için de gelecek tekliflere açık.

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