Selahattin Demirtaş'ın annesi: Erdoğan bey oğlumu bıraksın ona siyaset yaptırmayacağım

Hakkındaki terör suçlaması nedeniyle Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulanan Selahattin Demirtaş'ın annesi, ''Erdoğan bey korkmasın oğlumu bıraksın; ona siyaset yaptırmayacağım" dedi.

T24'ten Reyan Tuvi'ye açıklamalarda bulunan, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulanan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın annesi Sadiye Demirtaş, oğlunun serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.

''Kesinlikle bırakmayacağım''

Oğlu Selahattin Demirtaş'a ilişkin konuşan anne Sadiye Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

"Siyaseti sevmiyorum. Keşke çocuklarım siyasete girmeseydi. Şimdi oğlum çıksa bırakmayacağım tekrar siyaset yapsın. Kesinlikle bırakmayacağım! Erdoğan Bey korkmasın, oğlumu bıraksın, ona siyaset yaptırmayacağım. Dinlesin beni! Ben bunu cezaevi kamerasına da söylemişim. Selahattin çıkacak ve burada yanımda oturacak!''

Baba Demirtaş: Sonuna kadar devam etmeli

Baba Tahir Demirtaş ise ise "Bana kalsa sonuna kadar devam etmeli! Babası olarak hissim, Allah'ın izniyle Selahattin ileride Cumhurbaşkanı olacak!'' diye konuştu.

''Cumhurbaşkanı olmasına ben izin vermem''

Anne Sadiye Demirtaş da baba Demirtaş'ın sözleri üzerine ''Cumhurbaşkanı olmasına ben izin vermem! Bize lazım değil, her şey onların olsun!'' diyerek talebini yineledi.

Demirtaş'ın tutuklanması

Dokunulmazlıkları kaldırıldıktan sonra haklarında fezleke bulunan ve ifade vermeye gitmeyen HDP milletvekillerine 2016 yılında operasyon düzenlenmişti. Gece yarısı yapılan operasyonda 12 milletvekili gözaltına alınmıştı. Soruşturmada, Eş Başkanlar Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve İdris Baluken'in aralarında bulunduğu 9 milletvekili tutuklanmıştı. Demirtaş Edirne F Tipi Cezaevi'ne, Yüksekdağ Kocaeli F Tipi Cezaevi'ne götürülmüştü.