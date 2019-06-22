Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan torununun mezuniyet töreninde renkli görüntüler

Esra Albayrak ve Berat Albayrak da katıldı

NUN Okulları'nda gerçekleşen mezuniyet törenine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı'nın kızı Esra Albayrak ile damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da katıldı.