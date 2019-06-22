Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan torununun mezuniyet töreninde renkli görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan torununun mezuniyet töreninde renkli görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, torunu Emine Mahinur Albayrak'ın ilkokul mezuniyet törenine katıldı. Törene Cumhurbaşkanı'nın kızı Esra Albayrak ile damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan torununun mezuniyet töreninde renkli görüntüler - Sayfa 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, torunu Emine Mahinur Albayrak'ın ilkokul mezuniyet törenine katıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan torununun mezuniyet töreninde renkli görüntüler - Sayfa 2

Esra Albayrak ve Berat Albayrak da katıldı
NUN Okulları'nda gerçekleşen mezuniyet törenine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı'nın kızı Esra Albayrak ile damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da katıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan torununun mezuniyet töreninde renkli görüntüler - Sayfa 3

Öğrencilerle fotoğraf çektirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın sonunda tüm öğrencilerle fotoğraf çekildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan torununun mezuniyet töreninde renkli görüntüler - Sayfa 4
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