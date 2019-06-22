Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan torununun mezuniyet töreninde renkli görüntüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, torunu Emine Mahinur Albayrak'ın ilkokul mezuniyet törenine katıldı. Törene Cumhurbaşkanı'nın kızı Esra Albayrak ile damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, torunu Emine Mahinur Albayrak'ın ilkokul mezuniyet törenine katıldı.
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Esra Albayrak ve Berat Albayrak da katıldı
NUN Okulları'nda gerçekleşen mezuniyet törenine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı'nın kızı Esra Albayrak ile damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da katıldı.
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Öğrencilerle fotoğraf çektirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın sonunda tüm öğrencilerle fotoğraf çekildi.
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