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Osman Öcalan'dan bomba açıklamalar! İmamoğlu için bakın ne dedi?

Osman Öcalan'dan bomba açıklamalar! İmamoğlu için bakın ne dedi?

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan, TRT'ye verdiği demeçte "Ekrem İmamoğlu ciddi bir mesaj vermedi Kürtler için. Kürtler için CHP'nin hiçbir projesi yoktur" dedi.

İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan PKK'nın sözde lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan, TRT Kurdi'ye İstanbul seçimlerini değerlendirdi.

CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Öcalan, "Kürtler için CHP'nin hiçbir projesi yoktur" diye konuştu.

Terör örgütü PKK'nın sözde lideri Abdullah Öcalan, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde HDP'ye tarafsızlık çağrısı yaptı. HDP de konuya ilişkin yaptığı açıklamada 23 Haziran'da Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini açıkladı.

"İmamoğlu Kürtleden kaçtı"

Öcalan'ın çağrısının hatırlatılması üzerine Osman Öcalan, "Ekrem İmamoğlu ciddi bir mesaj vermedi Kürtler için. Elinden geldiğince Kürtlerden kaçtı ve kendini onlardan bağımsız tutmaya çalıştı. Kürtler için CHP'nin hiçbir projesi yoktur" diye konuştu.

"Kürtler Öcalan'ı dinleyecektir"

"CHP Kürtlere yakın değil olmadı ve sadece Türkleri ileri sürdü, tuttu. Kürtleri ciddiye almadılar ve hesap dahi edilmedi. Ve Kürtler hiçbiriyle sormadılar" diyen Osman Öcalan, Kürtlerin Öcalan'ı dinleyeceklerini söyledi2.

"Kandil kendi meşruiyetini kaybetmiş"

Osman Öcalan, "Kürtler Türkiye'den ayrılmak istemiyor ve kesinlikle düşman değiliz ne Türkiye'ye ne de Türklere. Türkiye iyi bir yer güzel bir yer. Bizim isteğimiz hep birlikte güzel bir yaşam sürmek. Kürtler bu seçimde kesinlikle aktör olmalı. Kürtler adına işler yapılıyor ve Kandil kendi meşruiyetini kaybetmiş.

Cemil Bayık ve arkadaşları Öcalan'ın bir çok defa doğruluğunu bir kenara bırakıp reddettiler ve kendi meşruiyetini çıkmaza soktular. Onun için diyorum ki bu kesinlikle bir başkaldırış ve kesinlikle meşru değildir. Ve söyledikleri iyi de olsa kötüde olsa kesin olarak meşru değildir. Kürtler hiçe sayamaz. Konuşmamızda da söyledim biz Öcalan'ı tanıyoruz. Her daim Kürtler Öcalan'ın söylediklerini her şeyden daha çok önemsiyor" dedi.

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