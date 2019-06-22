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YSK sandık sorgulama ekranı | Nerede oy kullanacağım?

YSK sandık sorgulama ekranı | Nerede oy kullanacağım?

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanlığı için İstanbullular 23 Haziran pazar günü bir kez daha sandık başına gidecek. Peki 23 Haziran seçimlerinde nerede oy kullanacağım, YSK seçmen sorgulama nasıl yapılır? e devlet üzerinden YSK seçmen kaydı sorgulama sayfamızda.

23 Haziran İstanbul seçimlerine artık günler kaldı. Milyonlarca İstanbullu pazar günü bir kez daha sandık başına gidecek. Peki 23 Haziran'da nerede oy kullanacağım, YSK seçmen sorgulama nasıl yapılır, e devlet üzerinden YSK seçmen sorgulama nasıl yapılır? 

Yenilenen İstanbul seçimi yaklaşırken pek çok vatandaş, seçmen listelerini araştırmaya başladı. Oy kullanacak vatandaşlar T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile YSK seçmen kaydı sorgulama işlemini gerçekleştirebilecek. İşte 23 Haziran YSK seçmen kaydı sorgulama ekranı...

ADIM ADIM YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA İŞLEMİ

23 Haziran 2019 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde nerede oy kullanacağını merak eden seçmenler, YSK'nın oluşturduğu seçmen sorgulama sayfasına giriş yapıyor.

İşte "YSK seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır?" sorusunun yanıtı...


- Kimlik türünüzü, yeni kimlik ya da nüfus cüzdanı olarak seçin

- Nüfusa kayıtlı olduğu il, T.C. kimlik numarası, nüfusa kayıtlı olduğu sıra no bilgilerini eksiksiz doldurun.

- "Resim Doğrulama" alanında gördüğünüz 7 haneli rakam, harf ya da noktalama işaretini doğru şekilde girip "sorgula" çubuğuna basın

YKS SEÇMEN KAYDI SORGULAMA

e-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

- e-Devlet Kapısı http://www.turkiye.gov.tr adresine girerek, sayfanın üst kısmında bulunan “Giriş Yap” bağlantısına tıklayın.

- T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile birlikte sisteme giriş yapın.

- Eğer e-Devlet şifreniz yoksa, tüm PTT şubelerinden şifrenizi 2 TL karşılığında alabilirsiniz.

- e-Devlet sistemine girdikten sonra, ana sayfadaki arama boşluğuna “Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama” yazın.

- Sisteme eriştikten sonra açılan ekranda yurt içi seçmen kütüğündeki bilgileriniz yer alacaktır.

- 23 Haziran İstanbul tekrar seçiminde oy kullanacağınız yer bilgileri ise Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklandığında yine bu sayfada görüntülenecektir. 

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