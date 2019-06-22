HABER /  CHP

Canan Kaftancıoğlu'na Öcalan'ın mektubu soruldu dikkat çeken yanıt

Canan Kaftancıoğlu'na Öcalan'ın mektubu soruldu dikkat çeken yanıt

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na, seçime saatler kala teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın gündeme bomba gibi düşen mektubu soruldu. Kaftancıoğlu "Her renk ve fikirden 16 milyon İstanbullu ile ittifakımız devam ediyor'' dedi.

23 Haziran İstanbul seçimlerine sayılı saatler kala, CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu T24'den Şirin Payzın'ın sorularını yanıtladı.

"Abdullah Öcalan'ın mektubunun Kürt seçmende bir etkisi oldu mu?" sorusuna Kaftancıoğlu "Her renk ve fikirden 16 milyon İstanbullu ile ittifakımız devam ediyor" şeklinde yorum yaptı.

Kaftancıoğlu, ayrıca sandık güvenliği için bütün tedbirleri aldıklarını, seçmenlerin her hangi bir sorun karşısında bina görevlilerinden destek isteyebileceklerini söyledi.

Kaftancıoğlu "31 Mart'ta nasıl seçmen iradesine sahip çıktıysak, 23 Haziran'da da aynı şekilde çıkacağız. Ekrem İmamoğlu elinden alınan hakkını büyük oy farkıyla geri alacak" diye konuştu. 

Kaftancıoğlu yoğun güvenlik önlemlerinin kimseyi korkutmaması gerektiğine de vurgu yaparak 23 Haziran'da İstanbulluların kucaklaşacağını söyledi.

İlgili Haberler
Binali Yıldırım 'en büyük israf bu' dedi İmamoğlu'na yanıt verdi Binali Yıldırım Saadet Partililerden neden özür dilediğini açıkladı İstanbul seçimi için son anket Avrasya'dan geldi! Hangi aday ne kadar önde? Osman Öcalan'dan bomba açıklamalar! İmamoğlu için bakın ne dedi?
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Son İstanbul seçim anketi geldi! İmamoğlu Yıldırım arasındaki fark
Foto Galeri Son İstanbul seçim anketi geldi! İmamoğlu Yıldırım arasındaki fark Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
4 işçinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili yeni gelişme!
4 işçinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili yeni gelişme!
İngilizler duyurdu! Manchester City'nin yıldızı Galatasaray'a
İngilizler duyurdu! Manchester City'nin yıldızı Galatasaray'a
Dehşet veren kaza: 7 ölü ve çok sayıda yaralı var
Dehşet veren kaza: 7 ölü ve çok sayıda yaralı var
Nevşehir'de turist otobüsü devrildi: 27 yaralı
Nevşehir'de turist otobüsü devrildi: 27 yaralı
Binali Yıldırım 'en büyük israf bu' dedi İmamoğlu'na yanıt verdi
Binali Yıldırım 'en büyük israf bu' dedi İmamoğlu'na yanıt verdi
Adebayor, Fenerbahçe'den ‘garanti’ istiyor
Adebayor, Fenerbahçe'den ‘garanti’ istiyor
ÖNCEKİ HABERLER
YSK sandık sorgulama ekranı | Nerede oy kullanacağım?
YSK sandık sorgulama ekranı | Nerede oy kullanacağım?
ABD'de uçak düştü: 9 ölü
ABD'de uçak düştü: 9 ölü
Cuma selası ve cuma namazı arasında okunacak dua hangisi
Cuma selası ve cuma namazı arasında okunacak dua hangisi
Binali Yıldırım Saadet Partililerden neden özür dilediğini açıkladı
Binali Yıldırım Saadet Partililerden neden özür dilediğini açıkladı
İstanbul seçimi için son anket Avrasya'dan geldi! Hangi aday ne kadar önde?
İstanbul seçimi için son anket Avrasya'dan geldi! Hangi aday ne kadar önde?
İsrail Gazze sınırında 39 Filistinliyi yaraladı
İsrail Gazze sınırında 39 Filistinliyi yaraladı
Ankaragücü'nün 30 milyon liraya ihtiyacı var
Ankaragücü'nün 30 milyon liraya ihtiyacı var
Şeyma Subaşı''nın kitabı raflarda Şeyma Subaşı'nın kitabın konusu ve fiyatı
Şeyma Subaşı''nın kitabı raflarda Şeyma Subaşı'nın kitabın konusu ve fiyatı
Yorumlar 1 yorum