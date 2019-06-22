Canan Kaftancıoğlu'na Öcalan'ın mektubu soruldu dikkat çeken yanıt

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na, seçime saatler kala teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın gündeme bomba gibi düşen mektubu soruldu. Kaftancıoğlu "Her renk ve fikirden 16 milyon İstanbullu ile ittifakımız devam ediyor'' dedi.

23 Haziran İstanbul seçimlerine sayılı saatler kala, CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu T24'den Şirin Payzın'ın sorularını yanıtladı.

"Abdullah Öcalan'ın mektubunun Kürt seçmende bir etkisi oldu mu?" sorusuna Kaftancıoğlu "Her renk ve fikirden 16 milyon İstanbullu ile ittifakımız devam ediyor" şeklinde yorum yaptı.

Kaftancıoğlu, ayrıca sandık güvenliği için bütün tedbirleri aldıklarını, seçmenlerin her hangi bir sorun karşısında bina görevlilerinden destek isteyebileceklerini söyledi.

Kaftancıoğlu "31 Mart'ta nasıl seçmen iradesine sahip çıktıysak, 23 Haziran'da da aynı şekilde çıkacağız. Ekrem İmamoğlu elinden alınan hakkını büyük oy farkıyla geri alacak" diye konuştu.

Kaftancıoğlu yoğun güvenlik önlemlerinin kimseyi korkutmaması gerektiğine de vurgu yaparak 23 Haziran'da İstanbulluların kucaklaşacağını söyledi.