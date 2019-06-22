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İstanbul seçimi son anketi Avrasya'dan geldi! Hangi aday ne kadar önde?

İstanbul seçimi son anketi Avrasya'dan geldi! Hangi aday ne kadar önde?

İSTANBUL seçimi için son anket Avrasya Araştırma şirketinden geldi. Kemal Özkiraz, İstanbul seçimiyle ilgili yaptığı son anketi paylaştı. Ankette CHP adayı Ekrem İmamoğlu rakibinin 6,7 puan önünde olduğu görülüyor.

Kamuoyu seçime saatler kala gözü kulağı İstanbul'a çevirmiş durumdayken, anket şirketleri de araştırmalarına son şekillerini veriyor.

Son olarak Avrasya Araştırma'nın averilerine göre; İstanbul seçimlerine ilişkin yaptığı son ankette Ekrem İmamoğlu yüzde 53 oy alırken, Binali Yıldırım ise yüzde 46,3'te kaldığı görülüyor. Bu ankete göre iki aday arasındaki fark 6,7 puan olarak ölçüldü.

'31 Mart'ta oy kullanmayan yüzde 1,8'lik seçmenin...'

Sonuçları Twitter'dan paylaşan Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, 31 Mart'ta oy kullanmayan yüzde 1,8'lik seçmenin Ekrem İmamoğlu'na oy vermek için sandığa gideceğini yazdı.

Özkiraz'ın paylaştığı verilere göre; 31 Mart'ta AK Parti'ye oy veren seçmenlerin ise yüzde 2,5'i sandığa gitmiyor, yüzde 1,1'i İmamoğlu'na veriyor.

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