A Milli Erkek Voleybol Takımı şampiyon oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa Altın Lig Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Belarus'u 3-0 yenerek şampiyon oldu.

Estonya'yı 3-1 mağlup ederek finale yükselen A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Belarus'u 3-0 yenerek şampiyon oldu.

Şampiyon Türkiye ve Belarus, Temmuz ayında Slovenya'nın Ljubljana şehrinde yapılacak FIVB Challenger Kupası'na katılma hakkı elde etti. Slovenya'da düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım ise 2020 FIVB Voleybol Uluslar Ligi bileti alacak.