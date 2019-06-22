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Galatasaray Mariano kararını verdi

Galatasaray Mariano kararını verdi

Martin Linnes’i Şener Özbayraklı ile yedekleyen Galatasaray, iyi bir teklif gelmesi durumunda Mariano'yu satacak.

Galatasaray, Brezilyalı sağ bek Mariano için gelen tekliflere açık. 14 yabancı hakkı olan Galatasaray'da Babel transferi sonrası 2 kişilik kontenjan kaldı.

Yardımcılarıyla yeni sezon planlamasını yapan Fatih Terim, eldeki yabancılardan Muslera, Luyindama, Marcao, Linnes, Nagatomo, Donk, Fernando, Belhanda ve Feghouli ile yola devam edecek.

Diagne'yi satmaya ve Mitroglou'nu göndermeye hazırlanan sarı-kırmızılılar, forvete iki takviye yapacak. 8 numara transferi için de uğraşan Galatasaray’da Mariano, kontenjan sınırı nedeniyle gözden çıkarılabilir.

Martin Linnes'le sözleşme uzatan sarı-kırmızılılar, Şener Özbayraklı ile sağ bek için yerli alternatife sahip oldu.

Donk'u stoperde de kullanma ihtimali olan Terim, ön liberoda Fernando'dan vazgeçmeyecek.

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