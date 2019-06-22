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İzmit Derince'de sokak ortasındaki silahlı kavga otobüs kamerasına yansıdı

Derince-İzmit istikametinde seyir halinde olan halk otobüsü şoförü, sokak ortasında silahla vurulan gencin yardımına koştu. Ağır yaralanan gencin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Murat U. adlı şahıs, Seka Tünel üzerinde kimliği henüz öğrenilemeyen iki kişi ile tartışma yaşadı.

Silahla yaralayıp darp ettiler

Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirsiz şahıslar, yanlarındaki silahla Murat U.’ya ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlar sırtına isabet eden Murat U., kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada Derince-İzmit istikametinde seyir halinde olan halk otobüsü şoförü, Resul G. Kozluk Mahallesi mevkisinde seyir halindeyken, iki kişinin ellerinde silahla bir kişiyi kovaladıklarını fark etti.

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Otobüs şoförü yardıma koştu

Saldırganların kovaladıkları kişiye silahla ateş ettiklerini gören şoför, aracını durdurup yaralanan gence yardıma koştu. Bu esnada yaralı kişinin kafasına silah dayandığı ve tekmelendiğini gören şoför, saldırganlara durmaları konusunda seslenince saldırganlar kaçarak kayıplara karıştı.

Nabzına bakıp sağlık ekiplerini aradı

Olayı gören diğer sürücülerin yerde yatan şahsı görmelerine rağmen durmadığı bir anda aracından inen otobüs sürücüsü Resul G., ilk olarak yaralının nabzını kontrol etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından da yaralıya müdahale edildi. Ekipler, Murat U.'yu Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.Gencin durumunun ağır olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Saldırganlar yakalandı

Öte yandan olayın ardından inceleme başlatan polis ekiplerinin takibi sonucunda silahla ateş eden B.O. ve olaya karışan M.D., gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin sonrası adliyeye sevk edilen şahısların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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