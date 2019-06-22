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Bakan Fahrettin Koca önemli duyuru Sağlık personeline güzel haber

Bakan Fahrettin Koca önemli duyuru Sağlık personeline güzel haber

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sözleşmeli sağlık personelinin 6 yıllık zorunlu çalışma süresinin düşürülmesine dair taleplere ilişkin düzenlemenin TBMM komisyonunda değerlendirmeye alındığını belirterek, "Komisyondan geçen kanuni düzenleme ile 6 yıl olan sabit pozisyonda çalışma süresi, 4 yıla düşürülmüştür." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sözleşmeli sağlık personelinin sabit pozisyonda zorunlu çalışma süresinin 6 yıldan 4 yıla düşürüldüğünü açıkladı.

Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığının gündeminde olan sözleşmeli sağlık personelinin zorunlu çalışma süresine ilişkin taleplerinin TBMM Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonundan geçmesi üzerine değerlendirmede bulundu.

''Memur kadrosuna geçebilecek''

Düzenlemenin hayata geçmesiyle sözleşmeli sağlık personelinin ilk atandıkları yerde 3 yıl çalıştıktan sonra talepleri olması halinde memur kadrosuna geçebileceklerini kaydeden Bakan Koca, şunları belirtti:

"Uzun zamandır Bakanlığımız gündeminde olan, sözleşmeli sağlık personelinin 6 yıllık zorunlu çalışma süresinin düşürülmesine dair talepler TBMM komisyonunda değerlendirmeye alınmıştır. Komisyondan geçen kanuni düzenleme ile 6 yıl olan sabit pozisyonda çalışma süresi, 4 yıla düşürülmüştür.

''Diğer memurların sahip olduğu tüm haklara ve başka yerlere naklen atanma hakkına sahip olacak''

Bu düzenlemenin hayata geçmesi ile sözleşmeli çalışan sağlık personelimiz, ilk atandığı yerde 3 yıl çalıştıktan sonra talebi halinde memur kadrosuna geçebilecek. Memur kadrosuna geçtikten sonra aynı yerde 1 yıl daha çalışırsa, diğer memurların sahip olduğu tüm haklara ve başka yerlere naklen atanma hakkına sahip olacak.

Bu vesileyle, sağlık personelimizin özlük hakları ile ilgili önemli bir kazanım sağlanmasına destek veren TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyelerine, sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."

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