Araçla göreve gidiyordu! Komiser kazada şehit oldu

ÇANAKKALE'de 28 yaşındaki komiser Ömer Işık, göreve giderken kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Otomobilden fırlayan Işık, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdehalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, Yenice ilçesinin Seyvan köyü yakınlarında meydana geldi. Yenice Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser Ömer Işık (28), sivil polis aracıyla tek başına göreve giderken, Seyvan köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Araç takla atarak tarlaya uçtu

Araç taklalar atarak tarlaya uçtu. Emniyet kemeri bağlı olmayan genç komiser ise aracın açılan kapısından fırladı. Araç, genç komiserin 10 metre ilerisinde takla atarak durabildi.

Arkadaşlara hastaneye koştu

Olay yerine çağrılan ambulansla Yenice Devlet Hastanesine kaldırılan komiser burada yapılan müdahalelere rağmen kurtulamadı. Arkadaşlarının şehadet haberini alan mesai arkadaşları hastaneye akın etti.

Öte yandan Yenice Kaymakamı Ahmet Başer de hastaneye giderek bilgi aldı.