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5 yaşında kız çocuğuna istismarda bulunmuştu! Cezası belli oldu

5 yaşında kız çocuğuna istismarda bulunmuştu! Cezası belli oldu

TRABZON'da sokakta oynayan Afganistan uyruklu 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Mesut Turan, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 

Olay, geçen yıl 29 Ekim günü, Ortahisar ilçesinde meydana geldi. Belediyede temizlik görevlisi olan Mesut Turan, cadde üzerinde tek başına oyun oynayan Afganistan uyruklu kız çocuğu Z.A.'ya tacizde bulundu. Yaslandığı atölyenin arka kapısından çıkan kişiyi fark eden Turan, bölgeden uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından yakalanıp gözaltına alınan Mesut Turan, savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Tepkiler üzerine tutuklandı
İstismar şüphelisinin serbest bırakılmasına tepki gösteren mahalle sakinleri, olayın görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaşarak Mesut Turan'ın tutuklanmasını istedi. Kısa sürede yayılan görüntüler ve medyada çıkan haberlerin ardından tepkiler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı, yeniden yakalama kararı çıkardı. Polis tarafından gözaltına alınan Mesut Turan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Turan'ın iş akdi ise belediye tarafından feshedildi.

İyi hal uygulanmadı, 18 yıla mahkum edildi
Tutuklu sanık Mesut Turan hakkında, 'çocuğa cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçundan dava açıldı. Trabzon 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması süren Mesut Turan, önceki savunmalarında olduğu gibi suçsuz olduğunu savundu, tahliye talebinde bulundu. Talebi reddeden mahkeme, iyi hal hükümlerini uygulamadığı sanığa 'çocuğa cinsel istismar' suçundan 12 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçundan da 6 yıl olmak üzere toplam 18 yıl hapis cezası verdi.

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