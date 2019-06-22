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Nevşehir'de turist otobüsü devrildi: 27 yaralı

İhlas Haber Ajansı
Nevşehir'de turist otobüsü devrildi: 27 yaralı

NEVŞEHİR'in Acıgöl ilçesinde turistleri taşıyan yolcu otobüsünün otomobille çarpışıp devrilmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 27 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Nevşehir'e gelen 06 BHR 224 plakalı minibüs Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde devrildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yoğun yağış nedeniyle bozulan yollarda ambulanslar olay yerine ulaşmakta güçlük çekerken, yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesi ve özel hastanelere kaldırılmaya başlandı. 

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. 

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